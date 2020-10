Catherine Zeta-Jones potrà anche aver compiuto 51 anni da qualche settimana ma, nonostante l'età che avanza inesorabile, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile, tanto da riuscire a fare invidia anche alle star molto più giovani di lei. Di recente ha pensato bene di seguire una delle manie più gettonate tra le star, quella di cambiare look in modo drastico e, sarà perché voleva dare una svolta alla sua immagine per il compleanno o perché aveva intenzione di cominciare l'autunno con il piede giusto, ma la cosa certa è che ha fatto visita al parrucchiere di fiducia. Ha seguito il trend del momento, quello del caschetto lungo, apparendo radicalmente trasformata sui social.

Il nuovo taglio di capelli di Catherine Zeta-Jones

Siamo sempre stati abituati a vedere Catherine Zeta-Jones con una chioma lunghissima e fluente ma ora le cose sono cambiate. L'attrice ci ha "dato un taglio" ed è passata all'acconciatura must-have dell'autunno 2020, il long bob. Ora ha i capelli che le arrivano alle spalle, li porta leggermente mossi e con la fila centrale, anche se ha mantenuto invariato il colore, ovvero un castano così scuro da sembrare nero. Lo ha rivelato attraverso un selfie in cui si è immortalata in primo piano con indosso un top arancione, la cosa che i fan non hanno potuto fare a meno di notare è l'attrice che sembra essere nettamente ringiovanita. Il caschetto lungo, infatti, è perfetto per le over 50 che vogliono aggiungere un tocco fresco e sbarazzino al loro look: mette in risalto gli zigomi e sveltisce il viso, mascherando i possibili segni dell'età.