Qual è la passione che accomuna la maggior parte delle star italiane e straniere? Quella per il lusso sfrenato e non di rado sui social vengono sfoggiati abiti e accessori costosissimi e griffati. L'ultima che non è riuscita a resistere a questa mania è stata Caterina Balivo, da sempre una grande appassionata di moda. Ha detto addio a "Vieni da Me", il programma pomeridiano di Rai 1, e per il momento si è presa una temporanea pausa dalla tv. Non per questo, però, ha abbandonato i fon e documenta tutto quello che fa nella sua quotidianità sui social. Per una passeggiata nella natura di recente ha puntato tutto su un look dal sapore primaverile, caratterizzato da un dettaglio davvero da capogiro.

Caterina Balivo ama gli accessori di lusso

L'autunno sembra essere ancora solo un miraggio per la Balivo. Ha infatti approfittato delle ultime giornate soleggiate per concedersi un look coloratissimo. Si è lasciata immortalare nel bel mezzo di un bosco con indosso una t-shirt rosa con una stampa variopinta, abbinata a un blazer fucsia portato sulle spalle.

Oltre al fatto che appare bellissima con il viso senza trucco, ad attirare le attenzioni dei fan è stato l'accessorio con cui ha completato l'outfit: una maxi cintura reversibile in pelle nera e rossa con la fibbia decorata con l'iconica V di Valentino Garavani. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduta a 360 euro, una cifra un tantino elevata per una semplice cinta. Al motto di “Niente ci appartiene, solo il tempo è nostro. cit. Seneca" (scritto nella didascalia del mini album), la Balivo ha dato una lezione di stile a tutte quelle che non si vogliono lasciare travolgere dalla tristezza autunnale. In quante si ispireranno a lei e porteranno un tocco di colore nei propri outfit?