Caterina Balivo è tornata in tv dopo l'addio a "Vieni da me", lo ha fatto nei panni di giurata de "Il cantante mascherato", il programma presentato da Milly Carlucci arrivato alla semifinale. In occasione di un appuntamento importante come la penultima puntata, la nota conduttrice campana è riuscita a lasciare il pubblico senza parole con il suo look glamour ma dall'animo rock. Fino ad ora eravamo sempre stati abituati a vederla in versione chic e bon-ton tra pencil skirt, tailleur dal mood mannish e abiti al ginocchio ma questa volta ha deciso di osare, presentandosi sul palco più scintillante che mai. Ha infatti indossato un sensuale minidress tempestato di frange e cristalli che di sicuro farà impazzire le fashion addicted più incallite.

Il look scintillante di Caterina Balivo

Venerdì 19 febbraio è andata in onda la semifinale de "Il cantante mascherato" e, al di là degli artisti che si sono esibiti a volto coperto, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la giurata Caterina Balivo. Ha cambiato stile in modo drastico, dicendo addio agli abiti bon-ton e puntando tutto su uno scintillante look rock. Ha infatti indossato un minidress di pelle decorato con delle frange tempestate di cristalli, un modello con le spalline sottili e la gonna corta della collezione Primavera/Estate 2021 di John Richmond. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté neri col tacco a spillo e dei collant velati, anche se la vera chicca sono stati i gioielli, dagli appariscenti pendenti firmati Maria e Luisa Jewels alla maxi collana con le pietre brillanti di Rada accessories, fino ad arrivare al bracciale di cuoio nero di FM.BAGS. Caterina non è forse elegantissima anche in versione rock?

in foto: L’abito di John Richmond

Il ritorno in tv di Caterina Balivo

Erano diversi mesi che Caterina Balivo si era presa una pausa dalla tv ma, nel momento in cui Milly Carlucci le ha proposto di partecipare a "Il cantante mascherato", non ha potuto rifiutare. Fino allo scorso marzo ha fatto compagnia agli spettatori ogni pomeriggio alla guida di "Vieni da me" ma, complice il lockdown improvviso che l'ha costretta a rimanere lontana dai riflettori (e soprattutto chiusa in casa), si è resa conto del fatto che voleva dare priorità alla famiglia piuttosto che al lavoro. Insomma, la conduttrice ha scelto l'amore ma, nonostante ciò, è riuscita lo stesso a ritagliarsi un piccolo posto nel mondo dello spettacolo. Ad oggi non potrebbe essere più felice della decisione presa: stare lontana dal marito in un anno così difficile come quello della pandemia l'avrebbe fatta letteralmente impazzire.