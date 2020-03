L'Italia sta vivendo un momento di forte crisi a causa dell'epidemia di Coronavirus, per ridurre al minimo il rischio contagi ed evitare il collasso del sistema sanitario ha invitato i cittadini dell'intera nazione a rimanere il più possibile in casa. Non fanno eccezione le star, che si sono ritrovate a disdire numerosi impegni lavorativi, rimanendo serrate nelle loro dimore, così da preservare la propria salute e quella dell'intero paese. Anche Caterina Balivo è stata travolta da questi cambiamenti, oggi è andata in onda con l'ultima diretta di "Vieni da me" e, fatta eccezione per la puntata di domani che è già stata registrata, il programma si prenderà una momentanea pausa.

La conduttrice non poteva che salutare il pubblico con un messaggio di speranza e lo ha fatto servendosi del look. Si è infatti presentata in studio con dei jeans skinny firmati Levi's, dei sandali rossi con il tacco a spillo di Loriblu e una t-shirt bianca di P.A.R.O.S.H. con la scritta arcobaleno "Love is Love", ovvero "L'amore è amore" e non conosce alcun tipo di distinzione o di discriminazione. Ha poi riproposto l'outfit sui social, accompagnando la foto con la didascalia che recita: "Pronti per la nostra ultima diretta insieme a Vieni da me ma torneremo appena possibile! Promesso" con tanto di hashtag #restateacasa. Insomma, anche se ha rinunciato a paillette, minigonne e scollature, puntando sulla semplicità, la Balivo è riuscita a portare una ventata di freschezza nelle case degli italiani. L'amore che invoca con la stampa della sua t-shirt riuscirà a rassicurare gli italiani in un momento tanto difficile?