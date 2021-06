La mamma è sempre la mamma e non si tratta solo di un luogo comune, il detto che si tramanda di generazione in generazione vale davvero per tutti, anche per una donna influente come Kate Middleton. Siamo sempre stati abituati a considerarla una donna che si è "fatta da sola", che è diventata protagonista di una vera e propria favola moderna dopo aver sposato il principe William, cosa che le ha consentito di entrare nella Royal Family nonostante il suo status borghese. La verità che in pochi conoscono è che dietro il suo successo si nasconde la madre Carole Middleton. Non solo è stata proprio quest'ultima ad averla spinta a frequentare la stessa università dell'erede al trono, stando alle indiscrezioni influenzerebbe anche le sue scelte quotidiane.

Carole Middleton interviene da "dietro le quinte"

Il biografo reale Phil Dampier ha raccontato un dettaglio insolito e originale sulla vita di Kate Middleton: sua mamma Carole avrebbe un forte ascendente sia su di lei che su William, tanto da poter essere considerata la vera "potenza" nascosta dietro al trono. I suoi interventi dal "dietro le quinte" darebbero stabilità e supporto alla coppia: fornisce i suoi consigli, accoglie i bambini per concedere ai genitori qualche giorno di relax ed è sempre in prima linea quando bisogna risolvere dei problemi. Sebbene la cosa non sia sorprendente per i fan dei Royals, visto che si è sempre detto che fosse stata lei l'artefice del matrimonio della figlia, fa un certo effetto pensare che riesca a essere più influente di un Windsor.

La mamma di Kate è "l'ancora di salvezza" di William

"È una donna forte che proviene da un ambiente umile. Ha costruito il suo successo attraverso il sacrificio, ha una spina dorsale d’acciaio. È un vero punto di riferimento sia per la figlia che per il genero, il principe William", ha spiegato il biografo reale. Carole sarebbe una sorta di "ancora" per il principe William, in lei rivede la mamma Diana ed è per questo che ci ha sempre tenuto a fare di tutto per essere accolto a braccia aperte dalla famiglia di sua moglie. Insomma, mamma Middleton ha dato prova di essere una donna di polso anche se, a differenza dei reali, non è stata coinvolta in questioni di corte fin da bambina.