Carmen Russo prima e dopo la chirurgia, le foto della trasformazione Carmen Russo è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip. Ballerina, attrice, insegnante di danza, moglie di Enzo Paolo Turchi: a 61 anni continua a essere tra i volti più amati della tv italiana. In quanti la ricordano agli esordi negli anni ’80, quando non aveva fatto ancora nessun ritocco? Ecco le foto di ieri e oggi che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Carmen Russo, nome d'arte di Carmela Carolina Fernanda Russo, è uno dei volti più amati della tv italiana e a 61 anni è tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. È ballerina, attrice, insegnante di danza, è felicemente sposata con Enzo Paolo Turchi, dal quale ha avuto una bambina di nome Maria all'età di 53 anni. Nonostante siano passati decenni dai suoi esordi nello spettacolo, vanta ancora un fisico mozzafiato, delle gambe muscolose e toniche e un seno che non sembra cedere alla forza di gravità. La cosa che i pochi sanno è che non è tutta "farina del suo sacco", la showgirl è ricorsa ad alcuni ritocchini estetici per dire addio ai segni del tempo sul viso.

Carmen Russo da giovane, le foto ieri e oggi

Erano gli anni '80 quando Carmen Russo ha debuttato nel mondo dello spettacolo e, confrontando le foto di ieri e oggi, sembra essere di fronte a un'altra persona. Il dettaglio che è maggiormente cambiato nel tempo? Ha stravolto il suo hair look.

Carmen Russo con i capelli rossi negli anni ’80

Agli esordi portava i capelli rossi, ricci e vaporosi, negli anni successivi ha modificato il taglio provando l'iconico mullet e sul finire degli Eighties ci ha dato un taglio netto, osando anche con una tintura bionda. Da quel momento in poi non ha più abbandonato il color platino, non è più tornata alla chioma lunga ma ha aggiunto qualche tocco di novità con delle ciocche più o meno scure. C'è inoltre un altro dettaglio che la fa apparire diversa rispetto al passato: la ballerina ha ammesso di aver eliminato le rughe e i segni del tempo sul viso con la chirurgia.

Carmen Russo con i capelli corti e biondi negli anni ’80

Carmen Russo è pro chirurgia, “Se uno rallenta il passare del tempo perché no?”

Carmen Russo non ha mai nascosto di essere favorevole alla chirurgia estetica, per lei non c'è nulla di male nel rallenta il passare del tempo con qualche aiutino esterno, a patto che non ci si snaturi. Oltre a essersi servita di qualche ritocco per eliminare rughe e piccole imperfezioni sul viso, la ballerina ha anche spiegato di usare regolarmente creme e prodotti idratanti.

Qualche anno fa in un'intervista a Vieni da me ha inoltre dichiarato: “Se uno rallenta il passare del tempo perché no? La chirurgia deve servire per mantenere quello che madre natura ci ha dato, poi c’è la legge di gravità che è uguale per tutti”. Insomma, a differenza di molte altre star che nascondono di essersi servite di punture e ritocchi per combattere il tempo che passa, Carmen non ha avuto paura di essere sincera ed è proprio per questo che i fan la amano.