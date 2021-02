Una delle manie più gettonate tra le star negli ultimi tempi? Condividere su Instagram foto "al naturale", così da dimostrare che la propria bellezza non è affatto artificiale o artefatta. È da quando i social hanno cominciato a spopolare che le celebrities hanno detto addio alla loro "aura di perfezione", non avendo paura di immortalarsi in versione acqua e sapone. L'ultima ad averlo fatto è stata Cardi B, la rapper diventata famosa grazie ai suoi look molto appariscenti. Tra make-up elaborati, ciglia finte, unghie glitterate e rossetti ultra marcati, è sempre stata molto esuberante ma, dopo essere finita al centro delle critiche degli haters, ha pensato bene di cambiare registro, mostrandosi completamente struccata poco dopo essersi svegliata.

Cardi B, la trasformazione senza trucco

Dimenticate i make-up marcati e appariscenti di Cardi B, di recente la rapper ha avuto il coraggio di mostrarsi in versione acqua e sapone sui social, anche se lo ha fatto solo per ribellarsi alle offese degli haters. Si è immortalata poco dopo essersi svegliata con il viso libero dal trucco e i capelli spettinati, anche se non ha rinunciato alle maxi unghie colorate e con i cristalli. Sebbene non porti neppure un filo di fondotinta, matita, rimmel e rossetto, vanta lo stesso una pelle liscia e levigata, a prova del fatto che non le occorrono gli artifici (di cui solitamente si serve) per essere raggiante. Nella didascalia e nelle parole pronunciare ha poi spiegato il motivo per cui ha deciso di cambiare stile in modo tanto drastico.

Il messaggio contro gli haters

Nella didascalia del post "al naturale" Cardi B ha scritto: "Questa è la mia faccia, mi sono svegliata 20 minuti fa, nessun filtro, non ho i capelli spazzolati o il rossetto. Non ho mai avuto paura di mostrarmi per come sono. Quando sei al massimo della tua forma della gente cattiva e miserabile adora fare screenshot mentre quando ti mostri vulnerabile ti criticano. Io sto bene nella mia pelle". La rapper continua consigliando agli haters di chiedersi se hanno abbastanza fiducia in loro stessi, visto che hanno la necessità di far sentire le donne inferiori. Lei stessa combatte contro brufoletti e micro imperfezioni propio come tutte, ma del resto, al di là della notorietà, è una persona "normale" e avere qualche piccolo difetto non rende una donna meno attraente o meno splendida. Al motto di "non mi interessa se non siete pazzi di me" ha dato una bella lezione ai soliti "leoni da tastiera".