La rapper Cardi B ha annunciato di essere incinta del secondo figlio, e lo ha fatto in grande stile. Su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae nuda di profilo, con il pancione bene in evidenza, "vestita" solo di un paio di orecchini scintillanti e maxi bracciali in oro. Non solo: domenica 27 giugno la cantante 28enne ha mostrato in diretta il pancione durante l'esibizione sul palco dei BET Awards, con una tutina scintillante che mostrava in trasparenza il baby bump.

Cardi B posa senza veli su Instagram

Cardi B è già mamma di una bambina, Kulture, nata nel 2018. Adesso è in arrivo "baby #2", il bebé numero 2, come lo ha definito nella didascalia della foto. Per il grande annuncio ha scelto una foto molto potente, di profilo, che rivela lo stato avanzato della gravidanza: la rapper non indossava nulla ed era coperta solo di body art. In particolare, la pancia e il seno sono coperti da pittura bianca. L'unica cosa che ha scelto di tenere addosso sono i vistosi gioielli: maxi bracciali dorati e orecchini pendenti di brillanti. Nella foto è taggato il marito Offset, padre del bambino in arrivo.

L'esibizione con la tuta trasparente

Domenica 27 giugno Cardi B si è esibita ai BET Awards e il vestito scelto era studiato per mettere in evidenza il pancione. La rapper è salita sul palco con una tuta aderente nera tempestata di cristalli con un inserto trasparente proprio sul pancione, in modo da non lasciare dubbi. Ora la curiosità dei fan è alle stelle: Kulture avrà un fratellino o una sorellina? Quando nascerà? E soprattutto: quanti accessori firmati avrà?