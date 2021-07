In un mondo ossessionato dalla bellezza convenzionalmente perfetta è difficile non lasciarsi influenzare dagli stereotipi e le star sono le prime ad averlo capito sulla propria pelle, visto che ogni giorno combattono contro continue pressioni in fatto di splendore e forma fisica. Cara Delevingne, ad esempio, nonostante abbia sempre vantato un aspetto meraviglioso e impeccabile, in passato stava per cedere al richiamo della chirurgia estetica. Essendosi ritrovata ad affrontare un periodo di grande insicurezza, aveva sentito la necessità di rifarsi il seno.

Cara Delevingne e la battaglia contro l'insicurezza

Cara Delevingne ha rilasciato un'intervista a Make It Reign, il podcast di Josh Smith, e non ha avuto paura di parlare del rapporto col suo corpo. Da anni viene considerata un'indiscussa icona di bellezza ma, nonostante ciò, in passato aveva preso seriamente in considerazione l'idea di rifarsi il seno, così da averlo più procace come vorrebbero gli stereotipi comunemente accettati. "Viene da un luogo di profonda insicurezza. Fin da un bambina, ero tipo, ‘Voglio rifarmi le tette, le mie tette sono irregolari'", sono state queste le parole che la modella ha usato per motivare la sua scelta.

"I giovani devono sapere che alcune cose non si ottengono naturalmente"

Il motivo per cui ha desistito? Aveva paura di non poterne parlare, visto che nella società contemporanea si è venuto a creare una sorte di stigma sulle persone che ricorrono alla chirurgia estetica per piacersi di più. Cara ha spiegato: "Questo sarebbe un problema perché penso solo che le ragazze o i ragazzi abbiano bisogno di sapere che alcune cose non sono ottenibili naturalmente, sai, il che va bene… Ciò che lo rende triste è che le persone semplicemente non possono parlarne davvero". Ad oggi non esclude un possibile ritocco, anzi, ha urlato a gran voce di non vedere l'ora di fare qualcosa, a patto che nessuno la giudichi se lo ammettesse con spontaneità.