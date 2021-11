Cappa, mantella o poncho: come ripararsi dal freddo con eleganza nell’inverno 2022 La moda dell’Autunno/Inverno 2021-22 ci farà vivere una stagione da fiaba, avvolti in in elegante cappe, calde mantelle o poncho boho-chic.

A cura di Beatrice Manca

Se avete mai sognato di correre tra i boschi o in un castello avvolti da un mantello, come principesse d'altri tempi o le eroine di un romanzo fantasy, la moda dell'Autunno/Inverno 2022 sta per trasformare la vostra fantasia in realtà. Tra i capispalla di tendenza ci sono infatti poncho, mantelle e cappe: drappi che hanno attraversato i secoli, dal Medioevo a oggi, continuando ad affascinare la moda. Sono elegantissimi, ma possono rivelarsi impegnativi: ecco i modelli di tendenza e i consigli per abbinarli.

La cappa, il must have dell'Autunno/Inverno 2021-22

Anche se spesso usiamo questi termini come sinonimi, hanno delle importanti differenze. La cappa è un indumento di origine medioevale ed è simile al moderno cappotto: è aperto sul davanti e spesso ha i bottoni, ma non ha le maniche: ciò che la caratterizza sono i tagli laterali nella stoffa escono gli avambracci.

Dior

Spesso la cappa ha anche un cappuccio, per aggiungere un tocco di mistero (e ripararsi dal freddo). Dior rivisita la fiaba di Cappuccetto Rosso con un modello scarlatto mentre Valentino si affida all'eterna eleganza del black&white per cappe bon ton.

Valentino

Come abbinare la mantella

Parente stretta del mantello indossato da cavalieri, principi e supereroi, la mantella è una specie di grande scialle da drappeggiare sulle spalle. Non ha le maniche, ma spesso ha un bottone o una spilla per chiuderla sul collo.

Alberta Ferretti

La mantella può essere di varie lunghezze ed è l'alternativa più elegante al cappotto: Valentino la propone in total black, perfetta sopra un abito da sera o per un'occasione elegante. Alberta Ferretti e Burberry la propongono in colori brillanti o tinte calde, come il cammello, da drappeggiare sopra un maglione oversize a trecce morbide o perfino su un cappotto slim, come un rimedio anti freddo.

Il poncho è il capo boho-chic dell'inverno 2022

Variante originaria dell'America Latina, in poncho è un unico drappo di tessuto con una fessura per la testa. Di solito è in lana e ha lavorazioni geometriche, colori brillanti e dettagli folk come le frange.

Chloé

Chloé lo propone in versione maxi, lungo fino ai piedi, da indossare sopra a piumini imbottiti per un look boho-chic perfetto per l'inverno in città. Anche il poncho ha la sua versione elegante, come quelle proposte da Etro, Missoni o Ermanno Scervino, che lo propone in total white.

Ermanno Scervino

Non resta che scegliere tra i modelli di tendenza e scegliere il perfetto look per le feste di Natale 2021: l'inizio del nuovo anno sarà un inverno da fiaba.