Luminosi, setosi e lucenti: sono i gloss hair, i capelli effetto specchio tanto amati dalle celebrities di Hollywood. Tra i primi a realizzare questo effetto wow c'è Chris Appleton, hair stylist delle dive che ha creato un'intera linea di prodotti dedicati a ottenere capelli effetto specchio anche a casa, replicando i look visti su Jennifer Lopez e Kim Kardashian. Se in salone esistono diverse tipologie di trattamento per creato l'effetto gloss hair, a casa puoi prenderti cura della luminosità dei tuoi capelli con prodotti specifici, dallo shampoo ai balsami per nutrire e illuminare, fino agli spray lucidanti. Scoprili tutti nella gallery!

Gloss hair, la tendenza dei capelli effetto specchio

Che si tratti di capelli naturali oppure tinti, i trattamenti illuminanti si possono fare anche a casa: un vero e proprio elixir di bellezza in grado di esaltare la lucentezza del capello e di ravvivare il colore. Il trend richiama ovviamente i look delle star: i loro capelli sono infatti lucenti e luminosi, complici i trattamenti mirati degli hair stylist e prodotti utilizzati a regola d'arte. L'effetto luminoso che abbiamo potuto ammirare sul profilo Instagram di Chris Appleton, uno tra i primi hair stylist a lanciare il trend dei gloss hair, e dalle immagine pubblicate da un altro tra gli hair stylist più gettonati tra le celeb, Harry Josh, è facilissimo da ricreare anche a casa, per avere sempre capelli perfettamente lucenti, sani e luminosi.

Gloss per capelli, il trattamento dal parrucchiere

Il trattamento eseguito dal parrucchiere permette non solo di illuminare la tua chioma, ma anche di ravvivare il colore sbiadito: applicando il gloss infatti il colore viene perfezionato e risulta più pieno e brillante. Si applica come se fosse una vera e propria maschera che conferisce al capello un riflesso di luce brillante, nutrendo il capello e chiudendo le cuticole del capello, che appare così più liscio e meno crespo.

I prodotti da utilizzare per avere capelli effetto specchio

Come si creano i capelli effetto specchio a casa? Utilizzando i prodotti giusti, in grado non solo di illuminare la tua chioma ma anche di nutrirla a fondo, rendendo così i capelli elastici e sinuosi. Tra i prodotti da provare c'è Art of Hair Color Lustre Shampoo di Shu Uemura, uno shampoo che preserva il colore dei capelli rendendoli morbidi e luminosi. Il Taming Leave In Gloss di Previa invece nutre ed idrata il capello, eliminando l’effetto crespo e l’elettrostaticità e proteggendo allo stesso tempo i capelli dalle fonti di calore. Per terminare lo styling e rendere perfettamente lucidi i tuoi capelli puoi provare il Dreamcoat Supernatural Spray di Color Wow, utilizzato proprio da Chris Appleton: uno spray styling permette di ottenere capelli lisci con una texture setosa per un perfetto effetto gloss hair. InstaShine di Schwarzkopf tiene a bada i capelli ribelli e dona una lucentezza unica ai capelli.