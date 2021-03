in foto: Foreo – Ufo 2 e Cannabis Seed Oil Mask

Dalla pianta di cannabis non si ricava soltanto la sostanza stupefacente ma anche due ingredienti che sempre più spesso vengono utilizzati nel campo della bellezza: si tratta del CBD Oil, ovvero l'olio di cannabidiolo e del Hemp Seed Oil ovvero l‘olio di semi di canapa. Due ingredienti che non hanno nulla a che vedere con gli effetti della Marijuana ma che fanno del bene alla pelle, grazie alle loro proprietà antiossidanti e anti age, oltre che idratanti, protettive e cicatrizzanti. Sempre più spesso infatti vengono inseriti nelle formulazioni di oli per la pelle e nelle creme, ma anche nei prodotti per la detersione dei capelli e nelle maschere viso. Scopri nella gallery i prodotti a base di canapa da provare!

I benefici della canapa per la pelle

Le proprietà benefiche della canapa per le cure della pelle sono innumerevoli. Gli acidi grassi contenuti al suo interno infatti sono in grado di portare nutrimento alla pelle combattendo la disidratazione, rendendo l'epidermide più elastica e morbida e contrastando la comparsa di rughe e segni del tempo. É poi in grado di lenire le infiammazioni e favorire la cicatrizzazione dei tessuti, e può essere utilizzata anche per tenere sotto controllo l'eccesso di sebo. La canapa è ricca di Acido Gamma Linoleico, sostanza fondamentale per prevenire la desquamazione e la disidratazione della pelle, mentre la Vitamina E grazie alla sua azione antiossidante rallenta l'invecchiamento della pelle e gli Omega3-Omega6 mantengono il corretto equilibrio idrolipidico. Per questo motivo i cosmetici a base di canapa sono particolarmente indicati per le pelli che presentano secchezza e disidratazione, ma anche i primi segni del tempo. L'olio di cannabidiolo è particolarmente indicato anche nei casi di pelli sensibili e a tendenza acneica perchè in grado di controllare la produzione di sebo e lenire l'infiammazione della pelle.

I cosmetici a base di canapa da provare

Negli ultimi anni sempre più aziende utilizzano i derivati della canapa nelle formulazioni dei loro cosmetici, dalle creme alle maschere viso, fino ai prodotti per il corpo e per i capelli. Foreo ha lanciato persino un set composto dal celebre dispositivo UFO 2 e la a base di olio di semi di canapa: infusa con prezioso olio di semi di cannabis è particolarmente indicata per le pelli grasse, sensibili e soggette ad acne e rossori. Calma e lenisce la pelle arrossata ed irritata, idrata la pelle in profondità e aiuta la regolare produzione di sebo purificando la pelle. Il Siero Viso Alla Canapa di Truly è composto al 90% da ingredienti di origine naturale e la sua formula leggera idrata, nutre e lenisce la pelle. La crema Canapa Latte Corpo di Phytorelax ha una texture leggera che si assorbe facilmente ed è indicato per idratare a fondo la pelle del corpo, mentre l'Olio notte multi riparatore di Garnier è arricchito con Olio di Semi di Canapa Biologico e Vitamina E per aiutare a riparare i segni della pelle stressata, con una formula che lenisce, nutre e corregge le linee sottili durante il sonno.