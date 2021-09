Camilla e il matrimonio a rischio: stava per non sposare Carlo a causa di una crisi di nervi Camilla Parker Bowles è stata l’amante del principe Carlo per più di 30 anni ma la cosa che in pochi sanno è che a poche ore dal matrimonio ha rischiato di non sposarsi più. Il motivo? Un’improvvisa e inaspettata crisi di nervi.

A cura di Valeria Paglionico

La storia d'amore tra il principe Carlo e Camilla Parker Bowles è stata tra le più discusse di tutti i tempi: i due hanno cominciato a frequentarsi quando l'erede al trono era sposato con la compianta Lady Diana, cosa che fece soffrire non poco quest'ultima, e a poco più di 10 anni dalla morte della principessa hanno compiuto il grande passo. La cosa che in pochi sanno è che la Duchessa di Cornovaglia è stata sul punto di non sposare il principe, anche se, almeno stando alle indiscrezioni di corte, aveva puntato a quell'unione ambita fin da quando era semplicemente la sua amante. Il motivo? Un'improvvisa e inaspettata crisi di nervi.

Cosa è successo prima del matrimonio con Carlo

Era il 9 aprile 2005 quando il principe Carlo e Camilla Parker Bowles sono convolati a nozze ma, come rivelato dall'esperta reale Penny Junior, il matrimonio è stato a rischio fino a qualche ora prima della cerimonia. Nonostante bramasse il fatidico sì fin dai tempi della principessa Diana, la Duchessa di Cornovaglia ha vissuto quel momento con così tanto stress da aver considerato l'idea di non sposarsi più. Man mano che si avvicinava il giorno del Royal Wedding ha cominciato a soffrire di una sinusite così forte da non riuscire ad alzarsi dal letto ma, più che un mal di testa, si trattava di una vera e propria crisi di nervi.

Il matrimonio dopo 32 anni da amante

A 24 ore dalle nozze, quando ha passato la notte separata da Carlo a Clarence House, è stata la sorella Sonia Annabel Elliot a trascinarla fuori dal letto. All'epoca scherzando quest'ultima le disse: "Ok se non ti vesti da sola ti vestirò io. Ti infilerò io dentro il tuo abito da sposa". Alla fine, però, Camilla ha trovato la forza per fare tutto da sola, diventando protagonista di un momento storico, il matrimonio civile seguito da una benedizione all St George’s Chapel nel castello di Windsor. Così facendo ha finalmente coronato il suo sogno d'amore dopo aver ricoperto per più di 30 anni il ruolo di amante dell'erede al trono.