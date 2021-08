Camila Cabello, addio capelli lunghi: il nuovo look di fine estate è col caschetto extra liscio Dite addio ai capelli lunghi e ondulati di Camila Cabello: per la sua recente apparizione pubblica la cantante ha rivelato un nuovo taglio cortissimo. Ha sfoggiato un caschetto extra liscio, seguendo così l’hair trend più gettonato del prossimo autunno. Si tratterà di una parrucca o di un cambiamento definitivo?

A cura di Valeria Paglionico

L'estate sta finendo e sono molte le star che, dopo aver documentato le loro splendide vacanze sui social, stanno riprendendo la normale routine quotidiana fatta di impegni professionali e apparizioni pubbliche. Tra loro c'è anche Camila Cabello, che per il ritorno al lavoro ha pensato bene di riservare una incredibile sorpresa ai fan. Se nel nuovo film Cinderella (che arriverà al cinema il prossimo 3 settembre) la vedremo con una chioma principesca fluente ed extra long, nella "vita reale" le cose sono differenti: la cantante ci ha dato un taglio netto. Ha detto addio ai capelli lunghi e ha sfoggiato l'acconciatura must-have dell'autunno 2021.

Il nuovo taglio di capelli di Camila Cabello

Quale migliore occasione della fine dell'estate per dare una svolta al proprio look? È proprio quanto fatto da Camila Cabello, che per l'ospitata a The Tonight Show ha deciso di stravolgere la sua immagine. Fino ad ora i capelli lunghi e perfettamente ondulati erano stati uno dei suoi "marchi di fabbrica" ma nelle ultime ore ha fatto visita al parrucchiere di fiducia per darci un taglio. A curare la nuova acconciatura è stato l'hair stylist Dimitris Giannetos, che per lei ha pensato a un long bob netto ed extra liscio portato con la fila centrale. Si tratterà di una parrucca o di un cambiamento definitivo? L'unica cosa certa è che la popstar sta divinamente anche in questa nuova versione.

Camila Cabello col make-up fluo

A rendere iconico il nuovo look di Camila non è stato solo il taglio ma anche il make-up sfoggiato. Nell'ultima stagione hanno letteralmente spopolato i colori fluo ma, al di là di abiti e accessori, ora anche il viso deve essere decorato con le tinte neon. Complice l'intervento del truccatore Patrick Ta, la Cabello ha esaltato gli occhi con un semplice tocco di mascara, illuminando lo sguardo con una originale riga arancione su ogni palpebra. La manicure non poteva che essere coordinata, anche se ha evitato l'arancio, preferendo il fucsia, il giallo e il blu, naturalmente in versione fluo. Insomma, a quanto pare il prossimo autunno sarà più variopinto che mai.