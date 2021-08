Cameron Diaz e l’elogio alle mamme che fanno tutto da sole: “Siete delle eroine” Cameron Diaz ha avuto la figlia Raddix da un anno e mezzo e in questo lasso di tempo ha capito quanto sia difficile essere mamma. In una recente apparizione televisiva non ha esitato a elogiare le donne che si dedicano ai figli senza chiedere aiuti esterni, per lei sono delle vere e proprie eroine.

A cura di Valeria Paglionico

Cameron Diaz è stata una delle attrici simbolo degli anni 2000 ma da qualche tempo a questa parte ha deciso di allontanarsi dal cinema e dai riflettori. Nelle ultime ore è tornata in tv, è stata ospite nel nuovo talk show di Kevin Hart su Peacock, Hart to Heart, e ha non ha esitato a parlare della decisione di mettere fine alla carriera. Il motivo per cui si è ritirata? Ha voluto rivendicare la sua indipendenza, dicendo addio alla "vecchia vita" in cui ogni dettaglio veniva gestito da altri. Ad oggi passa le giornate dedicandosi a Raddix, la figlia di un anno e mezzo avuta dal marito Benji Madden che le ha fatto capire quanto sia faticoso essere mamma.

Cameron Diaz si serve di un aiuto esterno per prendersi cura di Raddix

Così come molte colleghe mamme, anche Cameron Diaz non ha avuto paura di ammettere di servirsi di un aiuto esterno per prendersi cura della figlia. Non sorprende, dunque, che di recente abbia voluto elogiare il duro lavoro svolto dalle donne che riescono a fare tutto da sole. In un'intervista rilasciata a Kevin Hart ha dichiarato: "Ai miei occhi queste madri sono vere e proprie eroine, non ho idea di come riescano a sopportare il carico di stanchezza che conosco così bene. Capisco perfettamente quando una di queste madri chiude il proprio figlio fuori casa per avere 10 minuti solo e soltanto per sé".

La nuova vita da mamma di Cameron Diaz

Cameron Diaz ha quasi 49 anni ed è diventata mamma in un momento della sua vita in cui pensava che fosse impossibile rimanere incinta. Dopo aver tanto desiderato un figlio, è poii arrivata la piccola Raddix, diventata ormai l'unica priorità delle sue giornate. Com'è la nuova quotidianità da mamma dell'attrice? Si occupa della piccola fin dal risveglio, le cucina personalmente i vari pasti della giornata, mentre è il marito a metterla a letto. Insomma, la famiglia Diaz-Madden è una vera e propria squadra, anche se di tanto in tanto ingaggia una babysitter per "alleggerire" il carico di lavoro domestico da svolgere. Al motto di "Il mio cuore va alle madri che devono fare tutto da sole", la diva ha dimostrato di essere una donna e una mamma assolutamente "normale".