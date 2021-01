Le labbra sono uno dei punti del viso più esposti e stressati dal freddo e in questo periodo storico anche dalle mascherine: spesso ci si ritrova con labbra secche e screpolate e prendersene cura è l'unico modo per contrastare secchezza e pellicine. È fondamentale quindi prendersi cura delle labbra effettuando almeno una volta alla settimana uno scrub labbra leggero e delicato per esfoliarle e idratarle fondo con maschere nutrienti e burrocacao: il balsamo labbra infatti è il miglior alleato per idratare le labbra proteggendole dal freddo. Hai mai pensato di crearlo a casa tua con ingredienti naturali? Realizzare il burrocacao home made è facile ed economico e ti basteranno pochissimi ingredienti: scopri cosa ti serve e le ricette da realizzare!

Balsamo labbra fai da te: cosa serve

Per realizzare a casa tua il balsamo labbra avrai bisogno di pochissimi ingredienti. Per quanto riguarda i contenitori potrai recuperare uno stick vuoto di un vecchio rossetto o burrocacao, accuratamente lavato e disinfettato, oppure dei piccoli contenitori in vetro o metallo con il tappo. Il burro di karitè sarà invece l‘ingrediente principale che dovrà essere accompagnato da altri elementi a seconda della ricetta che vorrai realizzare. Potranno infatti servirti oli essenziali, vitamina E, olio di mandorle e burro di cacao. Per realizzare la ricetta invece avrai bisogno di un pentolino da utilizzare a bagno maria e di una spatolina di metallo per miscelare gli ingredienti una volta sciolti e lontano dal fuoco, che ti aiuterà anche a travasare il tuo balsamo labbra fai da te all'interno del contenitore.

Balsamo labbra classico

Se vuoi realizzare il classico burro di cacao la ricetta è semplicissima, veloce ed economica. Ti basteranno soltanto due ingredienti e qualche minuto per ottenere un balsamo labbra idratante che lascerà le tue labbra morbide contrastando secchezza e pellicine.

Ingredienti:

1 cucchiaio di burro di karitè

qualche goccia di olio essenziale

Procedimento

Per realizzare il tuo balsamo labbra non dovrai fare altro che sciogliere a bagno maria il burro di karitè, aggiungendo poi qualche goccia del tuo olio essenziale preferito. Mescola il tutto e travasa il composto all'interno del tuo contenitore, riponendolo poi in frigo per farlo solidificare.

Balsamo labbra lenitivo

Se le tue labbra sono molto stressate e si arrossano facilmente puoi realizzare a casa tua un balsamo labbra lenitivo fai da te che sarà in grado di lenire calmando eventuale rossori e di cicatrizzare eventuali taglietti che possono essere nati a causa del freddo o dallo sfregamento eccessivo della mascherina o delle sciarpe.

Ingredienti:

1 cucchiaio di burro di karitè

2 cucchiai di oleolito di calendula

qualche goccia di olio essenziale

Procedimento

Fai sciogliere a bagno maria il burro di karitè e l'oleolito di calendula avendo cura di miscelare gli ingredienti. Una volta che saranno sciolti spegni il fuoco e aggiungi qualche goccia di olio essenziale a tua scelta: i più indicati in questo caso sono quelli lenitivi e cicatrizzanti, come ad esempio l'olio essenziale di geranio o quello di ginepro mentre se vuoi ottenere anche un effetto volume puoi aggiungere qualche goccia di olio essenziale di cannella. Travasa poi il composto all'interno del tuo contenitore e riponilo in frigo per qualche ora.

Balsamo labbra nutriente

Se hai bisogno di nutrimento perchè le tue labbra sono particolarmente secche e disidratate potrai creare a casa tua un balsamo labbra nutriente a base di ingredienti idratanti, ricchi e burrosi che renderanno le tue labbra morbidissime e vellutate.

Ingredienti:

1 cucchiaio burro di cacao

1 cucchiaio burro di karitè

1 cucchiaio miele

2 cucchiaini di olio di jojoba

Procedimento

Fai sciogliere a bagno maria i due burri: una volta che saranno sciolti, con il pentolino ancora sul fuoco e la fiamma bassissima aggiungi il cucchiaio di miele, mescolandolo con cura fino a che sarà completamente sciolto. Togli il pentolino dal fuoco e aggiungi i cucchiaini di olio di jojoba, mescolando il tutto prima di travasarlo nel tuo contenitore e riporre il tuo balsamo labbra in frigorifero per qualche ora.

Balsamo labbra alla vitamina E

La vitamina E è uno degli alleati di bellezza più utilizzati per la cosmetica fai da te perché è in grado di combattere l'invecchiamento cutaneo e di riparare i danni indotti da agenti atmosferici e stress. Per questo motivo è un ottimo ingrediente da inserire all'interno del tuo burro di cacao fai da te.

Ingredienti:

1 cucchiaio di burro di karitè

1 cucchiaio di olio di mandorle dolci

2 gocce di vitamina E

Procedimento

Sciogli a bagno maria il burro di karitè, e quando sarà sciolto togli il pentolino dal fuoco e aggiungi l'olio di mandorle dolci mescolando il tutto con cura. Attendi qualche secondo e poi aggiungi la vitamina E miscelandola ai due ingredienti precedenti, travasando poi il tutto nel tuo contenitore. Riponi infine il balsamo labbra in frigo per farlo solidificare.