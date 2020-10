Brooklyn Beckham è più innamorato che mai e lo ha dimostrato negli scorsi mesi, facendo l'ambita proposta di matrimonio alla fidanzata Nicola Peltz. I due hanno rispettivamente 21 e 25 anni ma, nonostante la giovane età, sembrerebbe essere già pronti per compiere il grande passo. Per il momento non hanno ancora fissato la data in cui pronunceranno il fatidico sì, anche se in molti insinuano che si siano già sposati in segretezza, ma la cosa certa è che appaiono sempre più spesso sui social fianco a fianco e super affiatati. Di recente, ad esempio, il figlio maggiore di David e Victoria ha aiutato la ragazza a truccarsi, rivelando un nuovo e dolcissimo tatuaggio dedicato proprio all'amore che prova nei suoi confronti.

Brooklyn Beckham ha dedicato un tattoo alla futura moglie

Brooklyn Beckham ha sempre avuto la passione per i tatuaggi e non poteva non dedicare un disegno speciale a questo periodo particolarmente felice della sua vita. Sui social ha condiviso un dolce video in cui si mostra mentre applica il lipgloss alla fidanzata Nicola, ironizzando sul fatto che somiglia molto alla mamma da giovane. Essendo inquadrato di spalle, ha rivelato il nuovo tattoo fatto sul collo. Si tratta di due occhi femminili ammalianti e profondi, la cosa particolare è che non sono di una donna qualsiasi ma della sua futura moglie come è evidente facendo un confronto rapido tra l'immagine e la realtà. Insomma, Brooklyn non è solo destinato a diventare un sex symbol come papà David, è anche un uomo modello quando si parla di romanticismo. In quanti sarebbero disposti a farsi imprimere sulla pelle un simbolo tanto romantico?