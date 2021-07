Britney Spears mostra i capezzoli: la sua lotta per la libertà comincia dai social Britney Spears sta provando a riappropriarsi della sua vita dopo che per oltre 10 anni è stato il padre Jamie Spears a gestire ogni aspetto della sua esistenza. La ribellione della popstar e partita dai social, dove si è sentita libera di poter postare delle provocanti foto in topless con i capezzoli in mostra.

A cura di Valeria Paglionico

È da diverso tempo che si parla molto di Britney Spears: di recente è emerso che da oltre 10 anni il padre Jamie Spears gestisce ogni aspetto della sua esistenza, dalle finanze alla vita privata. La popstar è stata sottoposta alla conservatorship, una legge statunitense che prevede la nomina di un protettore che gestisce quotidianità e affari di una persona in caso di limitazioni fisiche o mentali. La regina degli anni 2000, però, ha denunciato tutti i soprusi subiti, dal divieto di avere un figlio al ritiro di carte di credito, telefono e contanti. Al momento il tribunale di Los Angeles ha respinto la sua richiesta di essere libera dalla tutela legale del padre-padrone ma, in attesa di un nuovo verdetto legale, Britney ha deciso di dare il via a una rivoluzione personale a partire dai social.

Britney Spears si sente libera di postare ciò che vuole

Britney Spears non ha alcuna intenzione di aspettare il verdetto del tribunale per riappropriarsi della libertà che ha perso più di 10 anni fa e ha cominciato a riprendere il controllo della sua vita a partire dai social. Fino a qualche tempo fa era il padre-padrone a gestire il suo profilo e a decidere quali foto e video pubblicare, ora però le cose sono cambiate. Dopo aver scelto da sola l'avvocato che la difenderà al processo, ora la popstar ha raggiunto un nuovo traguardo: si sente libera di postare ciò che vuole e di dare spazio a ogni tipo di provocazione.

Le foto in topless di Britney Spears

È proprio per celebrare un traguardo tanto importante che Britney si è immortalata in topless. Ha postato due differenti scatti in cui indossa solo degli shorts di jeans, lasciando la silhouette impeccabile in mostra e strizzandosi il seno con le mani: nel primo non rivela nulla di "scandaloso", mentre nel secondo copre i capezzoli con due emoticon a forma di stellina. Insomma, al motto di #FreeNipple, Britney ha dato il via a una vera e propria ribellione personale: sarà solo il primo passo verso una ritrovata libertà?