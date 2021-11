Britney Spears ha scelto l’abito da sposa: andrà all’altare vestita da una Maison italiana La popstar ha annunciato il matrimonio con Sam Ashgari e su Instagram ha pubblicato alcune foto in cui gioca con un romantico abito di tulle rosa, mettendo in allerta i fan. Falso allarme: non è quello l’abito per il grande giorno. Britney Spears ha scelto l’abito bianco affidandosi a una cara amica italiana…

A cura di Beatrice Manca

Britney Spears ha faticato molto per ottenere la sua libertà: dopo 13 anni di custodia legale, il padre Jamie non è più il suo tutore. La cantante ora si affaccia a una nuova vita, fatta di indipendenza e di amore: sposerà Sam Ashgari, suo compagno da poco più di tre anni. Sui social ha mostrato l'anello di brillanti ai fan e ora, come tutte le future spose, pensa all'abito bianco. Per il grande giorno la popstar si affida alla moda italiana: Britney Spears ha annunciato che sarà Donatella Versace a realizzare il suo vestito da sposa.

Il vestito da sposa di Britney Spears

La cantante di Toxic ha voluto condividere gli aggiornamenti sui preparativi delle nozze con i suoi follower: su Instagram ha pubblicato un video e alcune foto in cui gioca con un romantico abito di tulle rosa con un bustier trasparente. "No, non è il mio abito da sposa – ha rassicurato i fan – Donatella Versace sta realizzando il mio vestito mentre parliamo!" L'annuncio ha messo il mondo della moda in agitazione: Britney Spears si sposerà in un abito Versace.

Britney Spears

L'amicizia tra Britney Spears e Donatella Versace

Tra la cantante e la stilista italiana c'è una lunga storia di amicizia e di stile: le due spesso si taggano in vecchie foto insieme. Britney ad esempio era in prima fila alla sfilata Versace del 2002 e spesso ha indossato le creazioni della casa della Medusa. Nei primi anni Duemila la popstar incarnava perfettamente lo spirito della casa di moda: sensuale, giovane, irriverente. Ora l'attesa è alle stelle: che tipo di abito disegnerà Donatella Versace per Britney Spears?