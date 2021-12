Britney Spears, 40 anni della reginetta del pop: i look iconici che hanno fatto storia Completo da scolaretta, tutina rossa in latex, pantaloni a vita bassissima, piercing all’ombelico: Britney Spears ha influenzato un’intera generazione con i suoi look glam pop. Oggi compie 40 anni ma continua a essere un’indiscussa icona fashion che ha saputo evolversi con stile e senza mai rinunciare alla sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Britney Spears compie oggi 40 anni e non potrebbe essere più felice: per la prima volta dopo oltre un decennio potrà festeggiare come una "donna libera". Qualche settimana fa ha detto addio alla tutela legale del padre Jamie Spears e ora è lei ad avere il controllo non solo sulle sue finanze ma anche sulla sua vita privata. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato negli anni? Nonostante l'età che avanza e il lungo periodo lontana dai riflettori, continua a essere un'indiscussa icona, la reginetta del pop che ha segnato un'epoca, imponendo mode e tendenze in tutto il mondo. Ha raggiunto il successo nei primi anni 2000 con il completo da scolaretta di Baby One More Time e da allora non ha mai smesso di dettare legge in fatto di look: ecco tutti i suoi outfit audaci, iconici e glamour diventati ormai leggendari.

Gli esordi da lolita in gonna a pieghe e codine

All'epoca di Baby One More Time Britney Spears aveva solo 17 anni ma la giovanissima età non le ha impedito di diventare la it-girl dei primi anni 2000. Complice il passato nel Mickey Mouse Club, agli esordi veniva considerata la classica "ragazza della porta accanto" ma con uno stile glam pop amatissimo dalle ragazzine dell'epoca.

Britney Spears vestita da studentessa in Baby One More Time

Minigonne a pieghe da scolaretta, crop top colorati abbinati a jeans cargo a vita bassissima, sneakers, stole in pelliccia (come quella bianca sfoggiata ai Grammy 2000) e codine da bambola: di sicuro tutte coloro che sono state adolescenti all'inizio del millennio l'avranno considerata una vera e propria fashion icon.

Britney Spears con crop top e pantaloni cargo

I suoi balletti erano imitatissimi, i suoi poster erano attaccati nelle camerette di tutte le teenagers di quegli anni, i suoi look da lolita erano dei veri e propri must-have: insomma, in pochi anni Britney aveva rivoluzionato il modo di vestire di un'intera generazione.

Britney ai Grammy nel 2000

La tutina rossa ha segnato la svolta di stile

A partire dal secondo album, quello lanciato insieme al primo singolo Oops! I Did It Again, Britney ha messo in atto una svolta di stile sensuale e provocante. Piercing all'ombelico sempre in vista, abiti seconda pelle, trasparenze audaci, make-up più marcati: dopo la fine della storia con Justin Timberlake, durante la quale aveva sempre professato con orgoglio la sua verginità, è come se avesse detto addio all'immagine da ragazzina indifesa e innocente per dare spazio a una donna sempre più sicura di sé.

La tutina rossa di Oops! I Did It Again

Chi non ricorda, ad esempio, l'iconica tutina rossa in latex abbinata alla maxi coda di cavallo oppure il completo nude tempestato di cristalli sfoggiato sul palco dei Video Music Awards del 2000? La rivoluzione fashion (guidata dalla stylist Nikki Lund) diventava anno dopo anno sempre più evidente.

Britney Spears col completo nude agli MTV Video Music Awards 2000

Dal bacio con Madonna in abito da sposa all'evoluzione in bomba sexy

La consacrazione a bomba sexy è però arrivata quando si è esibita al fianco di Madonna sulle note di "Like a virgin". Vestita da sposa con micro abito bianco e maxi stivali, ha baciato la regina del pop di fronte i riflettori, a prova del fatto che sarebbe stata lei la sua erede. Da qual momento in poi Britney Spears ha dato spazio alle provocazioni in fatto di stile, spaziando tra minidress di pizzo trasparente, dettagli cut-out, micro tutine aderentissime, perizomi portati a vista e pantaloni a vita bassissima che lasciavano in mostra gli addominali scolpiti e il tatuaggio poco sopra il fondo schiena.

L’iconico bacio con Madonna in abito da sposa agli MTV Video Music Awards 2003

Il look che più di tutti ha segnato il cambiamento? Quello sfoggiato sul palco di MTV durante l'esibizione sulle note di Slave for you, in occasione della quale (con tanto di pitone sulle spalle), ha sfoggiato una culotte di paillettes con strascico e un top-reggiseno che mettevano in risalto il fisico tonico e l'innata sensualità. Insomma, Britney ha segnato un'epoca con i suoi look e ancora oggi che ha 40 anni continua a essere iconica e leggendaria.