Blake Lively tra regali di lusso, look da principessa e mocassini: così festeggia i 34 anni in anticipo Blake Lively compirà 34 anni il prossimo 25 agosto ma ha pensato bene di anticipare i festeggiamenti al weekend. Tra un principesco abito di tulle (abbinato a degli originali mocassini) e un regalo extra lusso, la giornata è stata più glamour che mai.

A cura di Valeria Paglionico

Il 25 agosto sarà una giornata speciale per Blake Lively: l'attrice compirà 34 anni e di sicuro troverà il modo per passare qualche ora con la famiglia e le persone care. Nonostante manchi davvero poco al compleanno, ha pensato bene di anticipare i festeggiamenti, così da sfruttare al meglio il weekend appena terminato. Sui social ha documentato l'adorabile look principesco scelto per il party "casalingo" e ha poi rivelato il primo regalo ricevuto. Di cosa si tratta? Di un accessorio extra lusso che di sicuro renderà i suoi outfit più glamour che mai.

Blake Lively, l'abito di tulle si indossa con i mocassini

L'outfit di compleanno di Blake Lively non poteva che essere sofisticato e super elegante. L'ex Serena di Gossip Girl ha puntato tutto su un abito da principessa di tulle verde, un modello firmato Teuta Matoshi decorato con delle mini ciliegie su tutta la silhouette, con una pomposa gonna alla caviglia e un corpetto scollato con dei romantici fiocchi sulle spalle. Per completare il tutto ha evitato i vertiginosi tacchi a spillo, preferendo un paio di mocassini raso terra in vernice rossa di Christian Louboutin. In quante si ispireranno alla sua scelta di stile casual ma allo stesso tempo ricercata per i prossimi eventi mondani a cui prenderanno parte?

L’abito di Teuta Matoshi e i mocassini di Louboutin

Il primo regalo di compleanno è griffato

In una festa di compleanno "da star" potrebbero mai mancare i regali di lusso? Assolutamente no. Sebbene la Lively abbia anticipato i festeggiamenti, ha ricevuto lo stesso un dono esclusivo. Di cosa si tratta? Di una minibag firmata Louis Vuitton, un modello rigido a righe bianche e rosse decorato con l'iconico logo in rosa e con la chiusura in metallo a forma di LV. L'attrice ne è rimasta così entusiasta da essersi scattata un selfie a fine serata poco dopo aver aperto il pacchetto, non avendo paura di immortalarsi in versione "casalinga" con un'asciugamani intorno alla vita. Il prossimo 25 agosto organizzerà un "party bis"?

