Il 2020 è stato difficile un po' per tutti, a causa della pandemia ci siamo ritrovati a passare mesi chiusi in casa, rinunciando a ogni tipo di socialità pur di ridurre al minimo il rischio contagio. Tra tute, pantofole e look acqua e sapone, ognuno di noi ha quasi dimenticato cosa significa prepararsi per una serata mondana. Le star non fanno eccezione e, nonostante di tanto in tanto abbiano preso parte a degli eventi ufficiali ma in versione virtuale, hanno dovuto rinunciare a moltissimi impegni professionali. Blake Lively lo sa bene ma, a differenza di alcune colleghe che anche sui social non appaiono mai senza un make-up curato nei minimi dettagli, ha voluto rivelare il suo look "preferito" del 2020, ovvero quello "al naturale".

Il selfie al naturale di Blake Lively

Chi non ricorda Blake Lively nei panni di Serena van der Woodsen di "Gossip Girl"? Sebbene sia diventata famosa grazie alla sua bellezza mozzafiato e ai suoi outfit griffati e trendy sfoggiati nella serie, nella vita "reale" è molto più "normale" di quanto si immagini e non perde occasione per mostrarsi al naturale. Lo ha fatto anche nelle ultime ore, postando tra le Stories di Instagram dei selfie in cui appare in primissimo piano con il viso senza trucco e i lunghi capelli biondi spettinati e con i nodi. Nella didascalia ha poi sottolineato il fatto che quello è stato un po' per tutte il look più gettonato del 2020. Certo, ha aggiunto il filtro "Vogue", trasformando il selfie in isolamento in un servizio d'alta moda, ma l'intento ironico è abbastanza evidente. Insomma, la Lively è una donna e una mamma "comune" che non ha paura di condividere post autentici. In quanti hanno apprezzato la sua sincerità? L'unica cosa certa è che le sue immagini riassumono alla perfezione l'ultimo anno passato tra quarantena e lockdown.