Blake Lively rivela il segreto delle sue scarpe griffate: “Ho coperto i cristalli con lo smalto rosso” Blake Lively è stata tra gli ospiti di una festa organizzata all’Empire State Building di New York e per l’occasione è apparsa splendida in rosso. Il dettaglio che a molti è passato inosservato? Le sue Manolo Blahnik gioiello sono state modificate in modo super originale.

A cura di Valeria Paglionico

Gli Stati Uniti hanno riaperto le frontiere dopo oltre un anno e mezzo di pandemia e per celebrare il fatto che sono ripartiti i voli britannici verso gli Usa è stata organizzata una mega festa all’Empire State Building di New York. Le star che vi hanno participato sono state moltissime, anche se ad attirare le attenzioni è stata soprattutto Blake Lively, apparsa meravigliosa in rosso. Nonostante il look fosse impeccabile e sofisticato, in realtà nascondeva un piccolo "segreto" che lei stessa ha rivelato sui social.

Il look rosso di Blake Lively

Per il party all'Empire State Building Blake Lively ha scelto il rosso fuoco, sfoggiando un mini abito di Georges Chakra, un modello di raso della collezione A/I 2021-22 con la scollatura a forma di maxi fiocco e dei ricami neri su tutta la silhouette. Per completare il tutto ha scelto un paio di Manolo Blahnik in tinta ma le ha leggermente modificate rispetto al modello originale con un rimedio "casalingo". Quelle in vendita sul web hanno la fibbia gioiello di cristalli chiari, mentre quelle di Blake sono total red. Come ha fatto a personalizzarle? Semplicemente con uno smalto rosso, steso su quel dettaglio prezioso poco prima di uscire di casa.

Cappotto Max Mara, borsa Chanel

Come ha personalizzato le Manolo Blahnik

A rivelare questo particolare davvero originale è stata l'attrice in persona, che sui social ha più volte dimostrato di vantare una grandissima ironia. In una Stories in cui ha messo in mostra il look ha infatti scritto: "Mi scuso con Max Mara per aver allacciato il cappotto in questo modo. Mi scuso con il colore rosa per averlo usato per completare il mio look rosso con questa splendida borsa Chanel. Mi scuso con Manolo Blahnik per aver dipinto i gioielli bianchi sulle scarpe con uno smalto per unghie mentre stavo uscendo dalla porta. Ne è valsa la pena?". A giudicare dal risultato finale glamour e sofisticato, pare proprio di sì, anche se una "comune mortale" ci penserebbe su almeno un migliaio di volte prima di rovinare delle Manolo Blahnik con dello smalto.