Per contrastare il freddo e il grigio della stagione invernale arrivano le sfumature del biondo Sand Tropez, per rendere i tuoi capelli luminosi come se fossero baciati dal sole. Una colorazione che combina il biondo alle sfumature del nocciola e del burro per dare un tocco di calore e luce alla tua chioma, ricordando proprio i colori della spiaggia e le sfumature che si ottengono sui capelli dopo l'esposizione al sole.

Il biondo Sand Tropez

Il nome della tendenza svela già le sue caratteristiche: il colore di capelli più trendy del momento infatti ricorda le tonalità della spiaggia in estate, e una delle più celebri è sicuramente quella di Saint Tropez. Il trend Sand Tropez infatti si ispira proprio ai colori estivi della sabbia e delle sfumature che ottengono i capelli dopo qualche giorno di mare, come se fossero baciati dal sole. Sfumature calde e luminose che si mixano con le nuance del nocciola e del burro in un balayage che illumina la tua chioma. La tendenza nasce da Karissa Schaudt, colorista americana che ha creato questo particolare colore per prolungare la colorazione di capelli tipica del periodo estivo.

Un mix di sfumature per una colorazione a basso mantenimento che ti farà dimenticare il problema della ricrescita se scegli di lasciare la radice al naturale e concentrare le schiariture su lunghezze e punte. La tendenza si basa su un mix di nuance che unisce il marrone freddo al biondo caldo, unendo sfumature burro, nocciola, greige e golden per dare vita a una colorazione multidimensionale che regala movimento alla chioma con schiariture abbinate a una radice più scura e castana. Ma a chi sta bene questo tipo di colore? Sicuramente il mix di sfumature valorizza i capelli più lunghi, dalle medie lunghezze come il bob fino ai capelli più lunghi che superano le spalle, mentre lo styling ideale è il capello mosso come ad esempio le beach waves. Essendo un colore che combina diverse sfumature è completamente personalizzabile e per tanto si può equilibrare a seconda del tipo di incarnato per illuminare al meglio il viso.