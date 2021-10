Bianca Gascoigne, le foto prima e dopo i ritocchi: com’era la concorrente di Ballando con le stelle Bianca Gascoigne, la figlia del calciatore inglese Paul, è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. In Inghilterra è una vera e propria star, mentre in Italia è famosa solo per il suo papà noto. Non ha mai nascosto di essere ricorsa a qualche ritocco estetico: ecco com’era prima della chirurgia.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bianca Gascoigne è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 presentato da Milly Carlucci. In Inghilterra è una vera e propria celebrità, ha infatti vinto la versione britannica di Love Island, ha partecipato a Celebrity Big Brother 19 e ha provato a entrare a X-Factor (sempre in UK). In Italia, però, è conosciuta semplicemente per essere la figlia di Paul Gascoigne, il calciatore simbolo degli anni '90, famoso per il suo stile di vita sregolato fuori dal campo. Ad oggi Bianca ha l'aspetto di una Barbie ma in quanto hanno visto una sua foto prima dei ritocchi? Ecco gli scatti che mostrano la trasformazione.

Bianca Gascoigne ha

ammesso i ritocchi estetici

Capelli biondo platino, seno esplosivo, silhouette da urlo: Bianca Gascoigne sembra essere una Barbie in carne e ossa ma, così come si può intuire guardando le foto social, non è tutta "farina del suo sacco".

Bianca Gascoigne nel 2014

Non ha mai negato di essere ricorsa alla chirurgia plastica per modificare il suo aspetto, anzi, su Instagram ha sempre documentato i vari ritocchini, taggando addirittura la clinica in cui li ha eseguiti. Cosa si è rifatta? Il sedere, tonificato e scolpito alla brasiliana, e il seno. Lo ha ingrandito quando aveva 20 anni ma di recente ha deciso di ridurlo, anche se ancora oggi appare decisamente "bombastico".

Leggi anche La trasformazione di Alvise Rigo

Bianca Gascoigne con i capelli arancioni nel 2018

Bianca Gascoigne oggi, la trasformazione è evidente

A modificare l'aspetto di Bianca Gascoigne non sono stati solo gli interventi estetici ma anche le originali scelte in fatto di hair look. Agli esordi nello spettacolo nel 2009 portava i capelli in nero corvino, colore che metteva in risalto i penetranti occhi azzurri.

Bianca Gascoigne prima della riduzione del seno

Col passare degli anni ha poi provato il biondo platino e, fatta eccezione per alcuni colpi di testa, non lo ha più abbandonato. Ha sfoggiato un'audace chioma arancione, è poi tornata a un più naturale castano scuro e successivamente ha aggiunto un tocco wild con dei colpi di luce biondi e delle onde dall'effetto naturale. Oggi ha optato per le lunghezze extra e per il total blonde in pieno stile Barbie.