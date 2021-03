Chi non conosce Benedetta Rossi, la food blogger che ha raggiunto il successo con il suo canale Fatto in casa da Benedetta? Grazie ai tutorial in cui spiega come cucinare da soli i più svariati manicaretti è diventata una vera e propria star dei social, tanto che sono moltissimi i fan che vogliono conoscere ogni dettaglio della sua vita. Oggi siamo abituati a vederla ai fornelli con l'iconico grembiulino decorato con il suo nome ma in quanti si sono ritrovati di fronte una sua foto da giovane? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare la curiosità dei fan, riaprendo un vecchio album in cui appariva irriconoscibile al fianco del marito Marco Gentili.

La prima foto di Benedetta Rossi e Marco Gentili

Riaprire le vecchie scatole dei ricordi è ormai diventata una vera e propria mania tra le star, tanto che neppure Benedetta Rossi è riuscita a resistere al trend. Dopo aver mostrato una sua foto da bambina, questa volta ha rispolverato uno scatto di coppia in cui appare al fianco del marito Marco. I due erano alle prese con il loro primo viaggio insieme, avevano poco più di 20 anni e il sorriso stampato sul viso. Nella didascalia la blogger ha scritto: "Sono passati più di 23 anni da quando abbiamo scattato questa foto. Era il nostro primo viaggio zaino in spalla nel Novembre 1997 e stavamo insieme da solo tre mesi. Eravamo giovani, magri, e molto innamorati…adesso siamo meno giovani, molto meno magri ma forse ancora più innamorati". Insomma, anche Benedetta ha sottolineato che, oltre a essere trascorso molto tempo da allora, il loro aspetto è cambiato. Il dettaglio che è rimasto invariato? Sono ancora innamoratissimi.

in foto: Benedetta e Marco negli anni ’90

La storia d'amore di Benedetta Rossi e Marco Gentili

Il marito di Benedetta Rossi si chiama Marco Gentili e, grazie alle numerosi foto di coppia postate dalla food blogger, è diventato ormai una star dei social. Si sono conosciuti nel 1994 e, dopo un fidanzamento durato oltre 15 anni, hanno deciso di pronunciare il fatidico sì nel 2010, ovvero 11 anni fa. Essendo ancora innamoratissimi, in occasione del decimo anniversario di nozze hanno pensato bene di rinnovare le loro promesse, volando alle Hawaii per un "secondo matrimonio" super romantico. Oltre a essere marito e moglie e a condividere la passione per gli animali e per la campagna, sono anche partner professionali: Marco è infatti co-fondatore della società che gestisce "Fatto in casa da Benedetta". Insomma, chi pensa che amore e lavoro non dovrebbero mescolarsi forse si sbaglia: basta guardare Benedetta e Marco per capire che si tratta solo di un luogo comune.