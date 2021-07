Siamo sempre stati abituati a vedere Benedetta Parodi in tv alle prese con fornelli e ricette deliziose ma di recente si è servita dei social per mostrarsi in una versione inedita. Non perde occasione per documentare tutti i momenti della sua quotidianità, dai successi professionali agli impegni familiari, ma quasi mai si era lasciata immortalare in bikini. Così come molte altre star, anche la conduttrice si sta concedendo qualche giorno di vacanza dopo un lungo anno lavorativo e ne ha approfittato per immortalare il look balneare scelto per una gita in barca. Il dettaglio che ha attirato le attenzioni dei fan? A quasi 50 anni la sorella di Cristina è in forma smagliante.

Il look da mare di Benedetta Parodi

Cosa indossa Benedetta Parodi per andare al mare? La conduttrice lo ha mostrato sui social di recente, immortalandosi in barca durante una gita sulle coste di Positano. Nonostante i 48 anni, ha seguito uno dei trend più gettonati di stagione, quello dei micro bikini, indossando un due pezzi black&white con un reggiseno a triangolo decorato con alcuni ricami all'uncinetto e un tanga con le stringhe laterali cut-out. Così facendo ha messo in mostra la silhouette snella, il seno sodo e la pancia piatta, a prova del fatto che non teme affatto l'età che avanza.

A completare il look balneare potevano mai mancare alcuni degli accessori must-have dell'estate? Assolutamente no. Benedetta si è protetta dal sole con degli occhiali grossi e scuri in stile diva e con un maxi cappello di paglia. Ha poi ironizzato mettendo a confronto una foto al mare con uno scatto tra gli scaffali del supermercato e nella didascalia del post ha scritto: "Domenica scorsa Positano, oggi Esselunga". Qual il dettaglio che la rende davvero splendida e raggiante al di là del look da spiaggia e della forma fisica? Il sorriso smagliante che ha sempre stampato sul viso.