Bellezza sicura per i malati di cancro: ecco la piattaforma che ti guida nella scelta dei cosmetici Parlare di bellezza davanti a una diagnosi di cancro può sembrare superficiale, ma a volte una coccola beauty può aiutare a ritrovare un attimo di normalità in un momento difficile. La beauty routine viene spesso stravolta e non è sempre facile trovare un cosmetico delicato e con le caratteristiche adatte per un paziente in terapia. Oggi però c’è The C-List, una piattaforma che racchiude tutti i prodotti beauty da poter utilizzare in totale sicurezza.

A cura di Federica Ambrogio

Di fronte a una diagnosi di cancro tutto il resto scompare. Scompare la vita quotidiana fatta di routine e abitudini, scompare lo stress legato al lavoro e tutto sembra diventare incerto. Quello che prima sembrava normale ora diventa superfluo e secondario: parlare di make up e bellezza davanti a una diagnosi del genere può sembrare addirittura superficiale. Prendersi cura della propria bellezza e trovare una nuova routine beauty però può aiutare a ritrovarsi e a cercare un piccolo momento di spensieratezza e normalità. Cosa fare però quando il corpo e la pelle cambiano? Con le terapie e i farmaci che si assumono la pelle cambia e diventa più sensibile e reattiva: i prodotti usati fino a qualche settimana prima possono non essere più tollerati e non sempre è facile trovare un sostituto. Da oggi però, nessuna donna e nessun uomo dovrà più preoccuparsi perché grazie alla piattaforma nata da una sopravvissuta al cancro e una make up artist sarà più facile trovare il prodotto giusto per ogni esigenza.

La piattaforma dove trovare tutti i cosmetici delicati

L'idea è nata da Helen Addis e Lisa Potter Dixon: qualche anno fa Helen si è trovata a dover mettere sottosopra il suo beauty case perché non poteva più utilizzare cosmetici con profumi e fragranze e necessitava di prodotti delicati per la cura di pelle, capelli e persino per il make up. La ricerca però è stata tutt'altro che facile e tra terapie debilitanti, operazioni che cambiavano il suo corpo e perdita di capelli il suo desiderio era uno soltanto: sentirsi il più normale possibile. Nel periodo del lockdown ha avuto modo di discutere di questo argomento con Lisa Potter Dixon durante una live su Instagram, scoprendo che le sue difficoltà a reperire i prodotti cosmetici adatti alle sue esigenze erano in realtà le difficoltà di tantissimi altri malati di cancro. Nasce così The C-List, la guida definitiva ai prodotti di bellezza sicuri che si possono utilizzare anche durante le cure per il cancro e nel periodo successivo: lo shop online copre tutto, dall'essenziale come il deodorante agli auto abbronzanti per sentirsi bene. Ma non finisce qui, perché Lisa, in quanto make up artist, condivide sulla piattaforma consigli e segreti per utilizzare il prodotto al meglio e per truccarsi nel modo giusto, spiegando per esempio come disegnare le sopracciglia.

Lo scopo della piattaforma è quello di facilitare e guidare nella scelta del cosmetico, evitando così che il paziente provi sulla propria pelle prodotti che potrebbero essere non sicuri e non tollerati in questa delicata fase. Durante la terapia infatti, la pelle è più sensibile, si arrossa facilmente, spesso si ha una sensazione di prurito costante o di bruciore, e soltanto prodotti ultra delicati possono essere utilizzati in totale sicurezza. E potrà sembrare banale, ma a volte il make up e la beauty routine in questi momenti possono avere un riscontro positivo sull'umore, portando un attimo di normalità e colore in un momento difficile e poco sereno. Oltre ad aiutare e supportare milioni di persone in tutto il mondo il sito, tramite i link affiliati, permette di raccogliere fondi per regalare ogni mese una giornata in spa o un beauty case a un paziente in terapia.