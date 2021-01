Sempre più spesso l'oro viene utilizzato come ingrediente nei cosmetici per illuminare la pelle ma soprattutto per contrastare rughe e segni del tempo. Non parliamo di oro come nuance di ombretti, matite occhi e illuminanti, ma proprio come ingrediente inserito all'interno della formulazione di prodotti come creme, sieri e maschere viso. Le proprietà benefiche dell'oro infatti sono sorprendenti per il benessere della pelle: migliora la tonicità della pelle e contrata le infiammazioni grazie alle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.

Le proprietà benefiche dell'oro nei cosmetici

Non tutti lo sanno ma l'oro, oltre a essere un metallo prezioso, è anche un valido alleato di bellezza. Quando viene inserito nelle formulazioni di creme, sieri e maschere regala benefici alla pelle di viso, contorno occhi e mani grazie alle sue proprietà che stimolano la produzione di collagene ed elastina che rendono più elastica e tonica la pelle, contrastando rughe e segni del tempo. Oltre a combattere le rughe, l'oro ha delle proprietà antibatteriche che lo rendono un ingrediente ideale per correggere imperfezioni e irritazioni. L'oro inoltre è in grado di illuminare la pelle perchè ripristinare le fibre elastiche della pelle, rendendola così più radiosa. Per essere davvero efficace però è necessario leggere l'INCI del prodotto cosmetico: l'oro deve essere riportato con il nome di Collodial Gold, una soluzione naturale composta da acqua e microscopiche particelle d'oro.

in foto: Aliver – Patch occhi

I cosmetici a base di oro da provare

In commercio esistono tantissimi prodotti beauty che al loro interno contengono oro: negli ultimi anni spopolano le maschere, che si tratti di rimedi beauty per il viso ma anche per contorno occhi e mani. Da provare per esempio The Gold Hand Mask di STARSKIN VIP, una maschera mani da indossare grazie alla sua forma di guanto, il cui tessuto interno è imbevuto con un siero rigenerante alla rosa bulgara arricchito con burro di karitè per fornire un'idratazione intensa. Per contrastare rughe nel contorno occhi e occhiaie puoi invece provare i patch occhi di Aliver che allevia la stanchezza nel contorno occhi e contrasta la formazione delle linee sottili. Gold Infusion di Diego Dalla Palma invece è una vera e propria pozione di giovinezza: un siero viso composto da oli naturali e foglie di oro puro, per favorire la rigenerazione della pelle e regalarle un aspetto più uniforme, fresco e radioso. Scopri nella gallery tutti i prodotti beauty a base di oro!