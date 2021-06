L'estate è arrivata e moltissime città sono nella morsa dell'afa. C'è chi prova a combattere il caldo con vestitini freschi e leggeri e chi si ripara dal solleone con occhiali da sole e cappelli di paglia. E poi c'è Bella Hadid, che è stata fotografata per le vie di New York con una giacca imbottita. La super modella passeggiava con shorts, sneakers, mascherina e piumino: il look ha subito destato molta curiosità viste le temperature torride, che di certo non invogliano a coprirsi per uscire. In realtà c'è una ragione ben precisa per la scelta di Bella Hadid e non ha nulla a che vedere con la moda.

in foto: Bella Hadid con una giacca imbottita Mango

Perché Bella Hadid indossa una giacca imbottita nera

Bella Hadid è stata fotografata a New York con un completino da allenamento nero composto da un crop top e da un paio di shorts in tessuto elasticizzato. Ai piedi indossava sneakers nere (rigorosamente con i calzini bianchi, come vuole la moda) e aveva legato i capelli in due codini bassi. Il look sportivo era completato da eleganti gioielli: orecchini, collana e anelli dorati. Il dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta però era un altro: la giacca imbottita firmata Mango, brand spagnolo spesso indossato dalla modella e dalla sorella Gigi Hadid. La giacca fa parte di una collezione di abbigliamento sostenibile ed è in vendita a 49,99 euro.

in foto: piumino Mango

La scelta può sembrare strana ma si spiega perfettamente se pensiamo che la modella era appena uscita da una palestra, oppure si accingeva a entrare. Bella Hadid ha mostrato sui social video e foto del suo workout alla Gotham Gym. L'ipotesi più probabile quindi è che la giacca servisse a tenere al caldo i muscoli e ad evitare contratture dopo l'allenamento, specialmente con l'aria fresca del primo mattino. Un accorgimento molto utile anche in estate, parola di top model!