Bella Hadid non è solo una delle modelle più belle e seguite al mondo, è anche un'icona di stile capace di imporre mode e tendenze con un unico scatto postato sui social. Di recente lo ha fatto ancora ma questa volta la mania da seguire non riguarda abiti e accessori, quanto piuttosto il colore di capelli. La sorella di Gigi ha lanciato un trend hair davvero insolito per l'estate: se fino ad ora la bella stagione era sempre stata associata a delle naturali sfumature bionde, ora si tinge con le nuance del cioccolato fondente: ecco il nuovo look di Bella e i consigli per imitarla durante le vacanze.

Il nuovo look di Bella Hadid

Volete cambiare look in vista delle prossime vacanze, così da aggiungere un tocco di novità alla vostra immagine? Potete prendere ispirazione da Bella Hadid. Qualche giorno fa si è affidata alla sua colorista di fiducia, Jenna Perry, e ha provato il cioccolato moka. Si tratta di un castano scurissimo, un colore freddo e bruno simile al caffè che, essendo pigmentato, si schiarisce sulle punte in modo miscelato. La modella lo porta abbinato a una chioma extra long leggermente ondulata, con la fila centrale e scalata, dettaglio che aggiunge un tocco di movimento all'acconciatura. Certo, essendo meravigliosa Bella starebbe bene in ogni versione, ma con questi capelli super mori siamo sicuri che spopolerà ancora di più.

A chi sta bene il mocha chocolate

Il castano cioccolato è il tono più caldo della palette dei marroni, il mocha, in particolare, è molto scuro e si ispira alla nuance del cioccolato fondente. La domanda che le amanti di quesi toni si pongono è: a chi sta bene? Si tratta di un colore pratico, versatile e moderno ma naturalmente l'effetto finale sui capelli varia in base alla propria nuance naturale. Nella sua versione monocromatica si adegua alla perfezione a chi ha la carnagione olivastra, mentre chi vuole osare con un effetto bicolor deve sapere che si abbina alla perfezione al biondo, al mogano, al caramello. È inoltre un'ottima base per shatush, balayage e meches. Qual è il suo più grande vantaggio? Crea effetti e riflessi naturali su tutta la chioma.