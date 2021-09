Bella Hadid con caschetto bicolor e piercing al sopracciglio: il nuovo look nasconde un trucco Dimenticate Bella Hadid con i capelli lunghi e scuri: la modella ha cambiato look in modo davvero drastico. Sui social ha sfoggiato un originale caschetto bicolor, arricchito da un piercing al sopracciglio, peccato solo che la sua nuova immagine nasconda un “trucco”.

A cura di Valeria Paglionico

Le star ne sanno una più del diavolo quando si parla di look e non perdono occasione per rinnovarsi, così da rimanere sempre sulla cresta dell'onda. Bella Hadid lo sa bene, tanto che fin dagli esordi ha spesso cambiato acconciatura, colore e taglio, stravolgendo in modo drastico la sua immagine. Certo, il lavoro da modella rende tutto più semplice, ma è chiaro che anche al di fuori degli impegni professionali difficilmente riuscirebbe a trovare stabilità quando si parla di chioma. Quello che ha fatto nelle ultime ore, però, è stato davvero estremo: la top sui social è apparsa irriconoscibile con caschetto bicolor e un inedito piercing.

Il nuovo look di Bella Hadid

Dimenticate la chioma lunga e scura di Bella Hadid: la modella ha cambiato registro e ha mostrato il risultato finale sui social. In alcune foto postate di recente è apparsa irriconoscibile con una chioma cortissima e originale. Si è immortalata in primo piano con un inedito caschetto bicolor con la micro frangia, le radici castane e le punte biondo-arancione. Lo ha portato liscio e con le punte leggermente alzate, così da mettere in risalto i lineamenti del viso. Osservandola con attenzione, si nota inoltre che c'è anche un altro dettaglio insolito: la sorella di Gigi ha un nuovo piercing sul sopracciglio che rende la sua immagine decisamente più rock.

Bella Hadid, qual è il segreto delle sue mille acconciature

Bella Hadid vanta una bellezza mozzafiato ed è chiaro che starebbe benissimo in ogni versione ma la cosa che in pochi immaginano è che queste continue trasformazioni sono solo "temporanee". Se si sfoglia l'album postato sui social, ci si rende conto del fatto che nel giro di poche ore ha spaziato tra caschetto bicolor, raccolto bon-ton, extension lunghissime e doppio taglio . Come ha fatto? Semplicemente si è affidata a degli hairstylist esperti sul set di uno shooting fotografico. Tra parrucche e ciocca artificiali, ha così avuto la possibilità di sperimentare e di rinnovarsi. Qual è il look che le dona di più?