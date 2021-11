Belén Rodriguez nuda: la foto in bianco e nero è il trionfo della sensualità Belén Rodriguez è tornata a provocare i fan: ha posato nuda sui social, lasciando tutti senza fiato con la sua bellezza mozzafiato. All’argentina è bastato un solo scatto in bianco e nero per far trionfare la sensualità su Instagram.

Belén Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta lo scorso luglio, ha messo al mondo la piccola Luna Marì e, nonostante si parli di una presunta crisi con il papà della bimba Antonino Spinalbese, non potrebbe essere più felice. Al di là del gossip che la riguarda che ha preferito non confermare o smentire, la cosa certa è che la gravidanza non ha intaccato in alcun modo la forma fisica mozzafiato che da sempre la contraddistingue. Complici degli allenamenti che le sono stati consigliati dalla sua personal trainer, vanta un corpo da urlo a poco più di 4 mesi dal parto e nelle ultime ore ne ha data l'ennesima dimostrazione.

Belén posa nuda sui social

Lo scorso weekend Belén è riuscita a far impazzire i fan con un solo scatto: ha posato completamente nuda in una foto in bianco e nero, facendo trionfare la sua naturale sensualità. Nell'immagine appare seduta e leggermente di profilo, con le gambe accavallate e lo sguardo rivolto detto in camera. Ha il ventre piatto in primo piano, una mano sul fianco e l'altra che copre il seno e indosso solo dei maxi gioielli, da un grosso anello a degli orecchini pendenti coordinati. Nella didascalia ha poi scritto: "Giocando con le mie foto!!!!!", aggiungendo l'hashtag #biondaomora.

Il nuovo hair look di Belén Rodriguez

Non rimanere ipnotizzati di fronte la bellezza al limite dell'imbarazzante di Belén è praticamente impossibile ma, una volta superato lo "shock", si nota un dettaglio particolare: l'argentina sfoggia un hair look inedito. Se di solito porta la chioma poco sotto le spalle, ora (complici probabilmente alcune extension) ha i capelli extra long capaci di aggiungere un ulteriore tocco sensuale allo scatto. Ha inoltre detto temporaneamente addio alla fila centrale, optando per un sinuoso ciuffo laterale. Insomma, che la showgirl incontri o meno la propria simpatia, non importa, l'unica cosa certa è che non ha rivali quando si parla di splendore.