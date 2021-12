Belén Rodriguez nuda e senza trucco: “Il bikini non si vede ma c’è” Belén Rodriguez continua a provocare i fan e, alla vigilia del lancio della nuova collezione di Me Fui, ha postato una foto in cui appare completamente nuda sui social. La scatto, però, nasconde un “segreto”: in verità il bikini c’è ma non si vede.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta finendo spesso al centro del gossip a causa della tormentata storia con Antonino Spinalbese: sebbene i due abbiano avuto la loro prima figlia Luna Marì lo scorso luglio, sembrerebbero essere già in crisi, tanto da non apparire più sui social fianco a fianco. Che si tratti della verità o solo di un'insinuazione, non importa, l'unica cosa certa è che l'argentina per l'argentina ora come ora sembra esistere solo il lavoro. Dopo l'adorabile foto di famiglia al fianco dei suoi bambini, di recente ha condiviso uno scatto super sexy. La showgirl ha provocato i fan posando completamente nuda, anche se si è servita di un piccolo "trucco".

La foto di Belén nuda

Non è una novità che Belén si diverta a provocare i fan ma nelle ultime ore ha superato ogni limite postando una foto che ha letteralmente infiammato i social. L'argentina si è lasciata immortalare stesa in acqua completamente nuda, dando così libero sfogo alla sua sensualità. Certo, non rivela nessun dettaglio "scandaloso" (ha infatti il seno poggiato sul pavimento e la testa che le copre il lato b), ma è impossibile non rimanere ammaliati dalla sua incredibile bellezza. Il dettaglio che non è passato inosservato? La Rodriguez ha deciso di rinunciare al trucco, apparendo in una meravigliosa versione "acqua e sapone".

Belén senza veli ma col bracciale di lusso

La foto di nudo di Belén nasconde però un piccolo segreto. Nella didascalia ha infatti scritto: "Non si vede ma c’è", facendo riferimento a uno dei bikini della sua collezione Me Fui. Lo scatto, infatti, fa parte dello shooting realizzato per il lancio della nuova linea, anche se probabilmente è stato scartato perché il costume non si vede per davvero, cosa che dà l'impressione che la showgirl sia veramente senza veli. L'accessorio a cui non ha rinunciato neppure per il servizio fotografico fashion? Il prezioso Love Bracelet di Cartier che in più di un'occasione ha arricchito i suoi look glamour.