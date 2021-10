Belén Rodriguez con il total look di pelle: è il trend più rock dell’autunno 2021 Belén Rodriguez è un’indiscussa icona di bellezza e di stile e nelle ultime ore non ha esitato a lanciare la mania da seguire durante l’autunno. Ha sfoggiato un total look di pelle, dando prova del fatto che è tutt’altro che eccessivo e audace.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati anni da quando Belén Rodriguez ha debuttato nel mondo dello spettacolo italiano ma, nonostante ciò, continua a essere sempre sulla cresta dell'onda. Certo, il suo aspetto è un tantino cambiato dagli esordi ad oggi, ma non ha perso assolutamente fascino e bellezza. L'argentina è un'indiscussa icona di splendore e di stile e lo dimostra ogni volta che si mostra in pubblico. Sui social ha postato alcune foto del suo "look della domenica" e così facendo ha lanciato il trend da seguire assolutamente durante l'autunno 2021.

Il look per l'autunno di Belén Rodriguez

Cosa ha fatto Belén Rodriguez per augurare una buona domenica ai suoi fan? Si è lasciata immortalare con un look da imitare durante l'autunno. La showgirl ha lanciato il trend del total leather, coordinando pantaloni e giacca di pelle. Essendo degli scatti in bianco e nero, non si riesce a capire la nuance ma è chiaro che l'abbinamento è super trendy. I pantaloni sono alla caviglia, leggermente a palazzo e con delle zip sull'orlo, mentre il blazer ha i tasconi sul petto e una cintura di pelle intorno al punto vita. Per completare il tutto l'argentina ha scelto un paio di sandali mules con il tacco, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti con la fila molto laterale.

I consigli per un total leather look impeccabile

Avete sempre creduto che i capi di pelle fossero un po' troppo aggressivi per essere abbinati? Il trend da seguire nell'autunno 2021 dimostra che si tratta solo di un luogo comune, la verità è che bisogna seguire una serie di consigli per rendere il look total leather glamour e tutt'altro che eccessivo. Camicia e pantaloni di pelle, jumpsuit di pelle, maxi trench con stivali cuissardes in total leather, pencil skirt e giacca di pelle: l'importante è che i colori dei vari tessuti siano uguali o quanto meno simili, così da evitare un effetto a contrasto che potrebbe risultare poco fashion. Come puntare "sul sicuro"? Con un outfit total black dal mood super rock.