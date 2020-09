Belén Rodriguez è la regina del sabato sera di Canale 5, anche quest'anno è al timone di Tu Sì Que Vales, il talent show presentato da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, e ogni volta che appare sul palco riesce a lasciare tutti senza parole con la sua bellezza e con il suo stile. Se nelle scorse settimane aveva optato prima per un abito kimono gessato, poi per un look da "caramella" in total pink, nella terza puntata del 26 settembre ha preferito un outfit candido. Il vestito bianco non è solo super sensuale ma nasconde anche un dettaglio prezioso e, come se non bastasse, mette in risalto le gambe lunghe e snelle.

Belén Rodriguez, il look per la terza puntata di Tu Sì Que Vales

L'argentina aveva già anticipato il look della terza puntata di Tu Sì Que Vales la scorsa estate, quando settimana dopo settimana non aveva potuto fare a meno di immortalarsi nel backstage poco prima delle registrazioni. Sul palco è apparsa ancora più impeccabile e bon-ton, ha infatti indossato un minidress bianco con le maniche lunghe, lo scollo tondo non troppo profondo, delle tasche laterali e dei bottoni gioiello. Per completare il tutto ha scelto dei sandali con il tacco a spillo in nero e una mini collana rigida a forma di serpente. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati e ha optato per un make-up dai toni naturali che è riuscito a esaltare ancora di più la sua naturale bellezza. Insomma, Belén sembra non sbagliarne una quando si parla di stile, soprattutto sul palcoscenico del talent di Canale 5. In quante imiteranno il suo look total white per le giornate autunnali più miti?