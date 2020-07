Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta da poco più di un mese, ha messo al mondo la piccola Azzurra in piena emergenza Coronavirus e da allora, dopo aver documentato sui social tutti i 9 mesi della gravidanza, non può fare a meno di immortalarsi con la bimba tra le braccia. Lo scorso weekend si è presa una breve "pausa" dagli impegni familiari ed è volata a Carpi con il compagno Marco Fantini. Perché lo ha fatto? Per partecipare al matrimonio dell'amica Federica Gualandi. Per godersi al meglio la giornata speciale ha deciso di lasciare i figli a casa, anche se ad attirare l'attenzione dei followers non poteva che essere il look sfoggiato per la cerimonia. Piuttosto che i classici abiti lunghi e colorati tempestati di paillettes, tulle e fiocchi, l'influencer ha scelto qualcosa di "alternativo".

Ha detto no allo stile principesco e romantico e ha preferito vestirsi da uomo. Ha infatti indossato un completo oversize in grigio firmato Frankie, caratterizzato da un paio di pantaloni palazzo a vita alta e da una giacca ampia portata sbottonata, così da rivelare un top di seta bianca scollato. Per completare il tutto ha scelto una borsa a spalla in tinta, dei sandali argentati con il tacco a spillo di Jimmy Choo e ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo bassa. Nonostante il tailleur dal taglio mascolino, Beatrice ha dato lo stesso prova di grande femminilità, a dimostrazione del fatto che non servono necessariamente spacchi, maxi scollature e trasparenze per essere sensuali. In quante prenderanno ispirazione da lei per le prossime cerimonie di nozze a cui prenderanno parte?