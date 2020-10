Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta lo scorso maggio, ha messo al mondo la piccola Azzurra, la seconda figlia nata dalla relazione con Marco Fantini, ed è più felice che mai, anche se si è ritrovata ad affrontare il parto in piena pandemia. Dopo avere organizzato la festa di benvenuto a casa la scorsa primavera, nelle ultime ore ha celebrato il suo battessimo. Per l'occasione la coppia ha organizzato una festa tra pochi intimi e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social con post, dediche e Stories. L'influencer, che nei mesi scorsi era finita al centro del mirino degli haters per le presunte imperfezioni post-parto, è apparsa più in forma e trendy che mai con un look dalle tinte pastello e un dettaglio coordinato ai figli.

Il battesimo di Azzurra Fantini

Lo scorso weekend è stato celebrato il battesimo della piccola Azzurra e per l'occasione i genitori Beatrice Valli e Marco Fantini hanno organizzato una giornata davvero speciale. Hanno festeggiato insieme a pochi amici e familiari a Milano in una location dal mood country chic. Tra palloncini, dolcetti colorati, candele e una maxi torta a tre livelli decorata con i fiori, tutto era a tema rosa pastello. L'influencer è apparsa raggiante in versione mamma mentre abbracciava i suoi tre figli, ora non vede l'ora di sposare il suo Marco dopo che le nozze previste per lo scorso 26 settembre sono state rimandate a causa della pandemia.

I look di Beatrice Valli e dei figli

Per un'occasione speciale come il battesimo della terza figlia, Beatrice Valli non poteva che curare il suo look nei minimi dettagli. Ha indossato un lungo abito floreale sui toni del rosa di Zimmermann, un modello plissettato con le maniche lunghe e ampie e la gonna decorata con una balza di pizzo. Ha tenuto i capelli sciolti e ha aggiunto un accessorio che richiamava gli outfit dei figli, la maxi cintura bianca. I piccoli, infatti, hanno sfoggiato tutti dei completi total white, da Alessandro in versione lord con maglioncino e pantaloni a Bianca con il pomposo abitino di tulle, fino ad arrivare ad Azzurra, dolcissima con vestitino bianco e fascia in testa. Insomma, la famiglia Valli-Fantini è più trendy che mai e lo dimostra ogni volta che appare in pubblico al completo.