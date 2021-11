Beatrice Kim Genco al Collegio 6: com’è la studentessa fuori dal programma Beatrice Genco è una delle protagoniste de Il collegio 6, ha 14 anni e fin dal video di presentazione si è definita non-binary e ha chiesto di farsi chiamare Kim. In quanti hanno viso una sua foto fuori dalla scuola di Rai 2? Ecco gli scatti che mostrano la trasformazione prima e dopo il docu-reality.

A cura di Valeria Paglionico

Il collegio, il docu-reality di Rai 2, è arrivato alla sua sesta edizione, quest'anno è ambientato nel 1977 e la location scelta è il Convitto Regina Margherita di Anagni. Come al solito i ragazzi sono stati catapultati in una scuola del passato, dove passano le giornate tra regole ferree e restrizioni. Tra le protagoniste di questa stagione c'è Beatrice Genco, la 14enne delle provincia di Milano che si fa chiamare Kim perché non-binary (i pronomi da utilizzare quando si parla di lei sono infatti they/he). Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lei e sul suo stile.

Chi è Beatrice Genco, la studentessa non-binary

Beatrice Genco ha 14 anni, viene da Paderno Dugnano, in provincia di Milano, ed è diventata famosa dopo aver partecipato a Il collegio 6, dove fin dal video di presentazione ha chiesto di essere chiamata Kim, ovvero con un nome neutro, visto che non si riconosce né nel genere femminile né in quello maschile. Si definisce non-binary, pagana (crede infatti nei culti vichinghi e celtici) ed è contro ogni forma di omofobia, razzismo e misoginia. Le piace la musica metal, l'hard rock e il punk, adora disegnare manga e anime e da grande spera di trasferirsi in Giappone proprio per diventare mangana. Al momento non si sa se è fidanzata ma nella clip di presentazione si è mostrata mentre bacia una ragazza.

Beatrice Genco con le treccine rosse

Lo stile punk di Beatrice Genco

I ragazzi de Il collegio, a prescindere dall'edizione a cui partecipano, sono costretti a indossare la rigorosa divisa con camicia e giacca fornita dalla produzione. Una volta fuori dal programma, però, rivelano il loro vero stile. Beatrice Genco è una delle studentesse più ribelli della classe di quest'anno e lo dimostra anche nel modo di vestire. Jeans strappati, anfibi, t-shirt con su stampati i simboli delle band heavy metal, catene al collo e bandane legate intorno al polso: come dimostrano le foto postate sul suo profilo Instagram, la 14enne ha uno stile punk rock e spesso si diverte a diventare anche una cosplayer con degli abiti ispirati ai manga giapponesi.

Beatrice Genco vestita da cosplayer

Tutti i look di Beatrice Kim Genco pubblicati su Instagram

Il dettaglio che ha contribuito a cambiare in modo drastico l'aspetto di Beatrice anno dopo anno? I continui (ed estremi) colpi di testa. La studentessa ama rivoluzionare il modo drastico la chioma, non ha paura di osare e questo le permette di rinnovarsi con una certa frequenza. Ha portato i capelli a caschetto, delle rasature laterali in biondo platino, ha tinto di rosa i suoi ricci naturali, ha provato la frangetta cortissima e anche le treccine afro prima in rosso fuoco, poi in total pink. Insomma, a soli 14 anni Beatrice è già la regina del trasformismo: quale sarà la prossima trasformazione post Collegio?