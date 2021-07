Barbara D’Urso da piccola: la foto dell’infanzia con abito e fiocco bon-ton Barbara D’Urso è molto attiva sui social e, dopo innumerevoli foto dei suoi look vacanzieri, ha deciso di riaprire la scatola dei ricordi. Ha postato uno scatto dell’infanzia risalente all’epoca della sua prima cotta: ecco com’era la conduttrice da ragazzina.

A cura di Valeria Paglionico

Una delle manie più amate dalle star da qualche anno a questa parte? Quella di riaprire le scatole dei ricordi per postare le foto del passato sui social. Così facendo, si dimostra che la propria bellezza è sempre stata naturale e semplice L'ultima a non aver resistito alla tentazione di farlo è stata Barbara D'Urso, che ha rispolverato uno scatto risalente all'epoca della sua prima cotta. Oggi siamo abituati a vederla curatissima e glamour sotto i riflettori degli studi televisivi ma quando era appena una ragazzina il suo aspetto era un tantino diverso: ecco come è cambiata negli anni la conduttrice di Canale 5.

La foto dell'infanzia di Barbara D'Urso

Com'era Barbara D'Urso da piccola? È stata la conduttrice stessa a soddisfare la curiosità dei fan, postando sui social una foto dell'infanzia. All'epoca avrà avuto 10-11 anni, portava i capelli a caschetto con la fila laterale, li teneva legati con un maxi fiocco a fermaglio, e puntava tutto su uno stile bon-ton. Indossava infatti un abito sui toni del rosa a girocollo e con la gonna al ginocchio e teneva in braccio una colomba. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato? Da piccola vantava già il sorriso smagliante che ancora oggi la contraddistingue.

Nella didascalia Barbara ha poi raccontato un divertente aneddoto scrivendo: “Carmencita sei già mia, chiudi il gas e vieni via”… Era un 16 luglio, ero una ragazzina e a Laurenzana sfilava la processione della Madonna del Carmelo… Con questa canzoncina del Carosello, Rocchino cercava di attirare la mia attenzione… È stata la mia prima cotta". Insomma, la conduttrice ha un legame speciale con la foto postata ed è per questo che ha voluto condividerla con i fan: in quante si sono ritrovate nella sua stessa situazione da ragazzine?