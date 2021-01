Sui social se ne vedono di tutti i colori ma, quando si parla di mode e tendenze, c'è davvero da rimanere senza parole, visto che stagione dopo stagione vengono proposte idee sempre più bizzarre e sopra le righe. L'ultima mania diventata virale, ad esempio, ha superato ogni limite, è rivolta agli uomini e ha a che vedere con la barba. Secondo gli utenti di Instagram e TikTok è arrivato il momento di dire addio a baffi di ogni genere, al pizzetto folto e alla maxi barba in stile hipster: per essere davvero fashion quest'anno la peluria sul viso dovrà riprodurre la forma della coda di una scimmia. Il risultato è davvero d'impatto, anche se difficilmente si troverà qualcuno disposto a sfoggiare una barba simile nella vita quotidiana.

Come realizzare la barba a forma di coda di scimmia

La barba a forma di coda di scimmia parte dalla basetta, corre lungo mascella e mento e alla fine si arriccia intorno al contorno delle labbra, così da andare a formare un baffo. I più audaci possono optare anche per una spirale sotto al mento oppure per una versione a strisce che richiama l'effetto animalier, l'importante è che emuli il riccio della coda di una scimmia. Sarebbero già diverse le star a non aver resistito alla mania, il primo ad aver sfoggiato la "barba-coda" in pubblico è stato il giocatore di football Mike Fiers, anche se sui social è possibile trovare molte altre immagini di uomini che hanno seguito l'originale trend.

I consigli per prendersene cura

È possibile realizzare e prendersi cura della barba a forma di coda di scimmia da soli a casa? Secondo i barbieri assolutamente no, visto che richiede la precisione di una mano esperta nel taglio e una cura maniacale quotidianamente. Al di là del fatto che la parte priva di barba deve essere sempre rasata alla perfezione, la simmetria è fondamentale per ottenere l'effetto desiderato. Coloro che desiderano un look ancora più sorprendente, inoltre, possono giocare con la lunghezza delle basette, lasciandole crescere oppure sfumandole. Se, invece, si ha un viso tondo e lo si vuole snellire, è necessario lasciare la barba lunga sul mento e sfumata sui lati. A questo punto, dunque, non resta che armarsi di attenzione estrema e darsi alla sperimentazione "fai da te".