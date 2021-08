Balmain lancia la sua prima serie tv. Protagonista? La nuova collezione invernale La moda cerca nuove strade per arrivare al pubblico oltre la tradizionale pubblicità e ai social. Balmain ha alzato l’asticella con la miniserie tv Fracture, il primo esempio di co-branding tra un marchio di moda e un’emittente televisiva. Ecco quando esce, la trama e chi sarà presente nel cast.

Tra moda e serie tv c'è da sempre un connubio molto stretto: basti pensare al ruolo dei costumi in serie cult come Sex and the City o Killing Eve. Mai prima d'ora però i brand si erano cimentati nella produzione di una serie tv appositamente concepita come vetrina per le loro collezioni. Il primo esperimento in questo senso è di Balmain: la maison ha stretto una partnership con l'emittente Channel 4 per il lancio di una miniserie, Fracture, con Jesse Jo Stark, Charles Melton (Riverdale) e Tommy Dorfman (13 Reasons Why). Ma la vera protagonista sarà la collezione Autunno/Inverno 2021 di Balmain.

Di cosa parla Fracture

Fracture è una miniserie di 5 episodi nata da un'idea del direttore creativo Olivier Rousteing. Dalle primissime immagini del trailer si capisce che è la storia di una cantautrice in cerca della propria strada, Mya, in un misterioso motel chiamato "Le Rêve". Saranno proprio le persone incontrate nel motel però che cambieranno il corso del suo destino, incluso un fratello con cui condivide un passato complicato. Fracture uscirà su Channel $ il 2 settembre, ma sarà visibile anche sul sito www.fractureseries.com.

L'intrattenimento è il futuro della moda?

Fracture è il primo esempio di co-branding tra un marchio di moda e un'emittente televisiva: mentre in passato i brand vestivano singoli personaggi in singole scene, in Fracture tutto il cast è vestito con i capi attinti dal guardaroba Balmain della stagione autunno/inverno 2021. Ogni attore, aiutato dal team dei costumisti, ha potuto scegliere i capi che meglio rappresentavano la personalità del proprio personaggio.

Una strategia pubblicitaria molto raffinata: i brand, complice anche la pandemia, hanno iniziato a dover cercare nuove strade per arrivare al pubblico. Podcast, TikTok, perfino Twich. Ma niente – ha pensato Olivier Rousteing- è coinvolgente come una serie tv che ti tiene incollato allo schermo. Funzionerà? Non resta che aspettare il 2 settembre e scoprirlo.