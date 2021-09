Back To Home: fino al 60% di sconto su elettrodomestici e arredo per la casa Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi prodotti per la casa. Si possono acquistare elementi di arredo come divani, sedie e mobili, grandi elettrodomestici come cucine a gas, piani cottura e frigoriferi ma anche piccoli elettrodomestici come scope elettriche, forni a microonde e ferri da stiro. Inoltre, fino al 19 settembre sarà possibile usufruire di un ulteriore sconto del 15%. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori prodotti in offerta e vi spieghiamo come utilizzarlo. Scopriamolo insieme!

Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi elementi di arredo ed elettrodomestici per la casa. Sul noto marketplace infatti, è possibile trovare elementi di arredo come divani, sedie e mobili, insieme a grandi elettrodomestici come cucine a gas, piani cottura e frigoriferi. Ma non solo, perché ci sono anche i piccoli elettrodomestici come scope elettriche, forni a microonde e ferri da stiro.

In più, fino al 19 settembre 2021, sarà possibile usufruire di uno sconto del 15% per aumentare il risparmio. In questo articolo abbiamo raccolto alcuni dei migliori prodotti scontanti per questa occasione. Scopriamoli insieme!

Come utilizzare il coupon del 15%

Per potere usufruire di un ulteriore sconto del 15% è necessario utilizzare il coupon CASADOLCECASA che trovate nella sezione dedicata del sito di eBay. Questo è valido solo sui prodotti inclusi nella promozione e lo sconto massimo ottenibile attraverso il suo utilizzo è di 100€ su una spesa minima di 30€. Ogni utente può utilizzare fino ad un massimo di 3 coupon. La promozione, che è iniziata il 6 settembre, finirà il 19 settembre 2021 ore 23:59. Utilizzare e ottenere il buono sconto è davvero semplicissimo, quello che bisogna fare è aggiungere al carrello uno o più prodotti inclusi nella promozione e inserire il codice prima di procedere al pagamento.

Fino al 60% di sconto sull'arredamento per la casa

Vediamo quali sono le migliori offerte eBay sull'arredamento per la casa: divani, sedie e materassi gonfiabili proposti da brand di design come Detroit o Tolix. Ecco quali sono le offerte più convenienti.

-60% di sconto sul materasso matrimoniale gonfiabile Intex: rivestito in un tessuto morbido, la struttura è realizzata con vinile multistrato ultra resistente che assicura un prodotto affidabile e di alta qualità. La pompa per il gonfiaggio è automatica.

-50% di sconto sullo sgabello alto Detroit: la seduta è ergonomica, pensata per un uso professionale. Il sistema a leva permette una facile regolazione dell’altezza della seduta con la possibilità di un giro completo di 360°, mentre lo schienale ed il poggiapiedi incorporato assicurano un comfort ancora maggiore.

-40% di sconto sul divano letto Somnium: a tre posti rivestito in soffice e traspirante tessuto che garantisce ore e ore di comfort grazie anche ai morbidi braccioli all’occorrenza removibili. La struttura è in legno e il tavolino centrale è imbottito come il resto del divano.

-38% di sconto sulla sedia Steel Wood Tolix: un modello di design che unisce praticità e versatilità. Permette di arredare sia spazi domestici indoor e outdoor, che locali pubblici come bar, pub e bistrot. Ha una struttura tubolare in acciaio e le finiture sottili.

-33% di sconto sul mobile scarpiera Homcom: dal design semplice e lineare, è ideale per ogni tipo di arredo. Dotata di tre mensole interne e un piano d'appoggio sul fondo. La struttura è rialzata con le gambe in legno massello.

Fino al 50% di sconto su elettrodomestici per casa e cucina

Le offerte eBay continuano sui grandi e piccoli elettrodomestici per la casa e la cucina: macchine per il caffè, scope elettriche dei più importanti brand come Rowenta e Klarstein. Ecco quali sono le offerte più convenienti.

-50% di sconto sul piano cottura ad induzione componibile Klarstein: con timer programmabile a 9 livelli da 2000 Watt e 1500 Watt. Dotato di 4 piani cottura ad induzione su una superficie nera in vetroceramica con pannello di controllo con sensori touch.

-45% di sconto sul forno a microonde Klarstein: forno a microonde per riscaldare, grigliare e cuocere. È molto spazioso, con un volume di 43 litri. È dotato di 9 diversi programmi preimpostati che consentono di preparare differenti pietanze.

-36% di sconto su Macchina Caffè Klarstein: compatta, elegante e funzionale, perfetta per preparare a casa caffè, cappuccino e altre bevande calde ogni volta che le si desidera senza dover per forza andare al bar.

-36% di sconto sulla scopa elettrica Rowenta X-Force: dotata di un motore da 185 W e una batteria al litio, che garantiscono una potente forza aspirante fino a 35 minuti. L'esclusiva tecnologia Flex e la spazzola con luce a LED permettono di catturare la polvere anche nei punti più critici.

-30% di sconto sulla macchina per il pane Imetec: ideale per cucinare panini e ciabatte con farine multicereali con semi e anche senza glutine. Dotata di 20 programmi automatici e di 2 livelli di riscaldamento per garantire una cottura omogenea e uniforme. Nello specifico, si possono realizzare 7 programmi per le farine senza glutine, 9 per farine con glutine e 4 programmi speciali con le 2 pale.

Altre offerte su elettrodomestici fino al 30%

-30% di sconto sul frigorifero Beko: di piccole dimensioni (altezza 82 cm e larghezza 47,5 cm) che consentono di posizionarlo in ogni angolo della casa. I ripiani sono in vetro e possono supportare un carico fino a 15 kg. I piedini sono regolabili a seconda del luogo d'installazione del prodotto.

-27% di sconto sul ferro da stiro Polti Vaporella: a vapore con caldaia e tappo di sicurezza. Grazie all’ampia caldaia al suo interno Vaporella 2H Professional permette sessioni di stiratura fino a 2 ore senza interruzioni. L'impugnatura è in sughero, isolante e traspirante.

-25% di sconto sul barbecue elettrico Klarstein: ha una struttura pieghevole che consente di riporlo senza occupare spazio. La piastra per il grill è antiaderente 44 x 34 cm. Ha un termometro integrato da 0° a 300° e un pratico piano di lavoro con vaschetta raccogli grasso inclusa.

-21% di sconto sul mini frigo Klarstein: ha una capacità di 24 litri e delle dimensioni ultracompatte (38 x 47 x 38cm). In elegante telaio nero, ha un ripiano per compartimento. Il funzionamento è estremamente silenzioso ed è facile da pulire.

-13% di sconto sulla friggitrice ad aria Princess: ha una capacità di 6,5 ed è dotata di 8 programmi di funzionamento. In dotazione anche un libro di ricette e le informazioni sui programmi, specifici anche per tipologie di cotture e di cibi.