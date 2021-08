Avere la pelle chiara d’estate non è più un tabù: la tendenza anti abbronzatura delle star Da Madonna a Nicole Kidman, passando per Katy Perry e Charlize Theron: non tutte le star amano l’abbronzatura. Tra chi non può fare a meno della protezione solare e chi indossa lunghi abiti anche in spiaggia la pelle chiara e lunare torna di moda anche d’estate, soppiantando il trend dell’abbronzatura a tutti i costi.

A cura di Federica Ambrogio

Se fino a qualche anno fa l'abbronzatura era un must estivo, da qualche tempo sembra ci sia un'inversione di tendenza: la tintarella non è più il trend dell'estate e non è più il caso di passare ore sotto l'ombrellone per rendere la pelle dorata. Al contrario, le celeb ci mostrano che la vera tendenza è la pelle chiara, eterea e luminosa. L'abbronzatura quindi non è più un "obbligo", e dovremmo finalmente riuscire a liberarci degli stereotipi che ritengono l'abbronzatura come sinonimo di salute, ricchezza e bellezza, liberando così chi ha la pelle chiara tutto l'anno, chi ritorna da una vacanza in città o chi in vacanza non ci è proprio andato dalla fatidica domanda giudicante "quest'anno il sole non l'hai visto?".

Pelle chiara d'estate: da tabù a tendenza

Avere la pelle chiara d'estate non è più un tabù e le celeb di Hollywood lo sanno bene: c'è chi usa cappelli maxi, protezioni solari altissime che non dovrebbero mai mancare e chi anche in spiaggia indossa lunghi e leggerissimi abiti per proteggere la pelle dai raggi del sole. Non si parla solo di tendenza, ma anche di sicurezza per la pelle. Non è una novità infatti che l'esposizione ai raggi del sole possa essere pericolosa per le pelle e causi un invecchiamento precoce con la possibile comparsa di rughe, macchie e segni del tempo. Niente paura se quest'anno hai preferito rimanere sotto l'ombrellone o non hai potuto fare le vacanze: la pelle candida ed eterea torna ad essere di tendenza.

Le celeb che non amano l'abbronzatura

Mentre c'è chi passa ore sotto il sole, c'è anche chi combatte l'abbronzatura da sempre. Avete mai visto Nicole Kidman abbronzata per esempio? La sua pelle chiarissima è molto delicata e per questo l'attrice la protegge con capelli maxi e protezioni dedicate alle pelli più sensibili, proprio come fa anche Madonna, che spesso va in spiaggia vestita e non abbandona mai l'ombrellone. Stessa sorte anche per le sorella Fanning: Dakota e Elle hanno da sempre una pelle lunare e non le abbiamo mai viste con l'incarnato dorato. Charlize Theron ha rivelato più volte di essere una fanatica della protezione solare, indispensabile per proteggere le pelli chiare e delicate come la sua.