Aurora Ramazzotti, la sua nuova rubrica social è hot: è la paladina della libertà sessuale Aurora Ramazzotti ha lanciato una nuova rubrica sui social: è dedicata al sesso e la vede rispondere alle domande hot dei fan. Anale sì o no? Ingoio sì o no? Come affrontare l’astinenza? La figlia di Michelle ha dimostrato che è arrivato il momento di dire addio ai tabù quando si parla di intimità.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti non è solo la figlia "famosa" di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, da qualche anno a questa parte ha dimostrato di vantare grande talento e spigliatezza, diventando uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Oltre ad avere diverse esperienze televisive nel suo curriculum, vanta anche un certo seguito sui social. Complici le numerose domande che riceve ogni giorno dai followers, di recente ha deciso di "reinventarsi" sessuologa, lanciando una vera e propria rubrica dedicata al sesso. Naturalmente non ha alcuna intenzione di sostituirsi agli esperti, i suoi sono solo consigli ma tanto è bastato per trasformarla in una vera e propria paladina della libertà sessuale.

Aurora Ramazzotti risponde alle domande hot dei fan

Anale sì o no? Ingoio sì o no? Come affrontare l'astinenza? Queste sono solo alcune delle domande che i followers hanno rivolto ad Aurora Ramazzotti nella sua rubrica dedicata al sesso. Per rispondere si è "travestita" da dottoressa, non esitando a dire la sua. "Se ti piace nell'orecchio, va bene anche lì", "Sei stato a Ibiza, quanto alcol hai bevuto? Hai mangiato aglio o cipolla? Ieri, ah, benissimo. No ingoio", "Neanche un pisello?Prova con Rocco, protettore di tutto e di tutti. In alternativa c'è la masturbazione": la figlia di Michelle ha dimostrato di voler combattere ogni tipo di tabù con libertà e ironia.

"Nel sesso non esiste giusto o sbagliato, c'è quello che ti piace"

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti dà spazio a una rubrica hot sui social, già in passato aveva cominciato a rispondere alle domande "intime" dei fan, incitandoli a vivere il sesso in piena libertà, senza tabù e senza censure. Al motto di "Nella vita non c'è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace", la primogenita di Michelle Hunziker ha dimostrato di essere una donna moderna, emancipata e soprattutto libera. La speranza è che quest'idea originale e ironica sia solo il primo passo verso la "normalizzazione" del sesso, un argomento ancora oggi considerato "scandaloso" e "da nascondere". Aurora ha dimostrato che è giusto parlarne apertamente e che soprattutto non c'è nulla di male nel lasciare libero spazio ai propri desideri.