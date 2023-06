Aurora Ramazzotti da piccola: la figlia di Michelle posta la foto della sua infanzia Aurora Ramazzotti ha riaperto la “scatola dei ricordi” e ha postato su Instagram una foto che la ritrae da piccola. Anche se di strada ne ha fatta da quel momento, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha mantenuto invariata la sua bellezza.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Ha 26 anni, presenta programmi televisivi e, di tanto in tanto, si diverte anche a fare la modella. Insomma, la sua carriera è in continua ascesa. Chi ha vissuto negli anni Novanta ricorderà di sicuro l'anno della sua nascita, il 1996, quando il papà le aveva dedicato una hit di successo, intitolata "L'aurora". Sono passati 26 anni da quel momento e la piccola di casa di strada ne ha fatta. Oggi è anche mamma: lei e il compagno Goffredo Cerza hanno accolto in famiglia il piccolo Cesare. Ogni tanto le piace riaprire la "scatola dei ricordi" e mostrare a fan e follower scatti del passato, che commenta con la sua solita ironia.

Su Instagram, ha infatti condiviso una sua foto da piccola in cui appare dolcissima in un completino azzurro a fiorellini con i capelli che le cadono sul viso, circondata da giocattoli e con lo sguardo un po' spaesato. Nella didascalia, ha poi scritto: "Bronci since 1996", facendo riferimento proprio all'espressione che ancora oggi la contraddistingue. Certo, oggi siamo abituati a vederla sugli schermi televisivi sempre con il sorriso stampato sul volto, proprio come mamma Michelle, ma basta spulciare nel suo profilo Instagram per capire che ama fotografarsi con il classico "broncio da selfie".

Anche se oggi è ormai una donna, è impossibile non notare che il viso di Aurora non è assolutamente cambiato con il passare degli anni. Ha mantenuto invariato lo sguardo vispo e i lineamenti perfetti. Chissà se la mamma e il papà ricorderanno il momento in cui hanno scattato quella foto, l'unica cosa certa è che da allora le cose sono decisamente cambiate.