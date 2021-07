Aurora Ramazzotti col costume “rivelatore”: per l’estate segue il trend del monokini cut-out Aurora Ramazzotti ha passato alcune giornate al mare e ne ha approfittato per seguire uno dei trend più gettonati di stagione, quello dei costumi interi cut-out. Ecco a chi sta bene questo modello e i consigli per indossarlo nel modo giusto.

A cura di Valeria Paglionico

Le giornate estive stanno diventando sempre più calde e le star ne approfittano per concedersi delle brevi vacanze prima delle ferie, così da staccare la spina tra un impegno lavorativo e l'altro. Tra loro c'è anche Aurora Ramazzotti, che non ha esitato a documentare le giornate di relax passate al mare sui social. Il dettaglio che ha attirato maggiormente le attenzioni dei fan? La figlia di Michelle Hunziker ha messo in mostra il fisico da urlo con uno dei costumi must-have di stagione. Così facendo ha dimostrato non solo di essere in splendida forma ma anche di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla sua passione per la moda durante le vacanze.

Il look da spiaggia di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti non è solo una delle "figlie di" più famose del nostro paese, può essere ormai considerata una vera e propria influencer capace di lanciare mode e tendenze attraverso i social. Non sorprende, dunque, che sia apparsa più fashion che mai in versione balneare. Ha infatti sfoggiato uno dei costumi must-have di stagione, il monokini cut-out, per la precisione un modello total black sgambatissimo, con le spalline sottili e delle stringhe rivelatrici che partono dal décolleté e arrivano all'ombelico. La figlia di Eros e Michelle ha inoltre rinunciato al trucco, non avendo paura di mostrare il suo viso al naturale. Quale migliore occasione di una giornata passata al mare per lasciare a casa mascara, eye-liner e rossetto?

A chi sta bene il costume cut-out

I costumi interi sono tra i modelli più gettonati da diverse estati ma quelli più trendy di quest'anno sono le varianti con dei sexy tagli cut-out lungo la silhouette. Se all'apparenza sembrano "pericolosi" e adeguati solo a chi vanta un corpo da urlo, in realtà possono essere sfoggiati da tutti, basta scegliere quello più adeguato alla propria fisicità. Chi vuole mettere in risalto fianchi e sedere può puntare sui modelli sgambati con delle stringhe laterali, chi ha gli addominali scolpiti farebbe bene a preferire quelli "tagliati" sul ventre , chi vuole mascherare la pancetta dovrebbe optare per le varianti body shaping con il cut-out sul décolleté. Insomma, per essere trendy e sensuali in spiaggia l'importante è individuare i propri punti di forza ed esaltarli senza paura.