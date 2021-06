Manca ormai pochissimo all'inizio del Prime Day. Come tutti gli anni, infatti, Amazon dedica 48 ore di sconti e offerte incredibili su milioni di prodotti per la gioia dei clienti Prime. Le offerte avranno un tempo limitato e partiranno il 21 giungo per terminare alla mezzanotte del 22, ma alcuni sconti sono già cominciati, come quelli sui dispositivi elettronici da uomo per la cura del corpo e per l'igiene orale.

Qui di seguito abbiamo infatti raccolto una selezione dei migliori dispositivi, quelli indispensabili per avere un aspetto ordinato e per curare l'igiene orale. Come ad esempio i rasoi elettrici e i regolabarba di Braun, per cominciare l'Estate con il piede giusto e con una rasatura perfetta. Utili a definire e a cambiare lo stile di barba capelli e sopracciglia con il massimo del confort e della praticità, si ricaricano velocemente e grazie alle loro custodie da viaggio, possono essere portati dappertutto, anche in vacanza.

Oppure gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, perfetti per assicurarsi una corretta igiene orale grazie alla varietà dei programmi personalizzati di cui sono dotati. Vanno incontro ad ogni tipo di esigenza e grazie all'innovativa tecnologia del controllo dello spazzolamento, ti avvisano quando c'è bisogno di più pressione o di più delicatezza, e attraverso il loro dispaly lcd smart, ti danno le indicazioni giuste per non tralasciare nessun angolo della bocca.

Vediamo insieme quali sono le occasioni migliori da non perdere.

Offerte Amazon fino al 56% su prodotti per l'igiene orale e rasoi elettrici

– 56% suOral-B Smart 4 4500 CrossAction, lo spazzolino elettrico ricaricabile con tre modalità di spazzolamento. Fra le funzioni di spazzolamento anche quella sbiancante e denti sensibili. Si collega facilmente all’app Oral-B scaricabile su smartphone e guida con suggerimenti in tempo reale per spazzolare meglio i denti.

– 50% su rasoio elettrico Braun Series 8 8350s. Questo rasoio elettrico per barba di ultima generazione assicura risultati precisi e una rasatura super confortevole sulla pelle. Grazie alle 10.000 vibrazioni soniche del rasoio le lame scorrono sulla pelle tagliando anche i peli più corti e garantendo il massimo comfort. Series 8 di Braun può essere utilizzato sia a secco che sotto l’acqua.

– 50% su Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Pro 2 2500. Con lo spazzolino elettrico Pro 2 basterà spazzolare i denti per 2 minuti per assicurarsi una bocca sana e un sorriso protetto. Grazie ad un avviso ogni 30 secondi, saprai sempre quando è il momento di passare all’area successiva. Dotato di due modalità di spazzolamento e della classica testina rotonda.

– 45 % su Rasoio Elettrico Braun Series 5 50-B4650cs. Series 5 è un rasoio elettrico con 3 lame flessibili che si adattano ai contorni del viso per facilitare la rasatura e renderla rapida ed efficace. Impermeabile per l’utilizzo Wet&Dry e con sistema di pulitura EasyClean, è compatibile con il sistema EasyClick. Include un accessorio regola barba uomo e un accessorio rasoio corpo uomo.

– 43% su Oral-B iO 8n, Go Electric, lo spazzolino elettrico ricaricabile con tecnologia magnetica e display a colori. Dotato di 6 modalità di spazzolamento Smart è lo strumento ideale per personalizzare il trattamento. Dispone di un display interattivo a colori che segnala le modalità di spazzolamento, l’usura della testina, e ti saluta quando lo accendi.

– 42% su Regolabarba e Tagliacapelli Braun BT5242. Grazie all’ innovativa tecnologia AutoSense di Braun, con questo taglia barba e capelli potrai creare il tuo stile e ottenere rifiniture senza sforzo su qualsiasi tipo di barba. Il rasoio è dotato di un selettore di precisione con 39 impostazioni di lunghezza e lame affilate di lunga durata e il motore fornisce una potenza extra esattamente dove è necessario, consentendo ai rifinitori di offrire prestazioni senza precedenti.

– 40% su Oral-B Cross Action Testine di Ricambio, confezione da 10 testine con la tecnologia CleanMaximiser. Le setole da verdi cambiano colore in giallo quando è il momento di sostituire la testina

Per avere sempre uno spazzolino capace di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

– 40% su Rasoio Elettrico Braun Series 6 60-B4500cs, il rasoio con testina oscillante SensoFlex, ideale per le pelli più delicate che non vogliono rinunciare a una rasatura profonda. La testina è dermatologicamente testata, ed è munita di lamine SensoFoil grazie alle quali, è possibile regolare e ridurre la pressione sulla pelle. Compatibile con il sistema EasyClick.

– 40% su Rifinitore 7-In-1 Braun MGK3242, il pratico accessorio che consente di avere tutto in un solo prodotto. Veloce, affilato ed efficiente è dotato di 13 diverse impostazioni di lunghezza per una precisione estrema nello styling di barba e capelli. Il rifinitore include inoltre un rasoio da collo Gillette SkinGuard per una rasatura pulita sulla pelle sensibile.

– 33% su Oral-B iO 9n, Go Electric, lo spazzolino elettrico con monitoraggio 3D dei denti, in grado di rilevare lo spazzolamento delle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti e di guidarti di conseguenza verso la pulizia più completa possibile. Dispone anche di sensore di pressione smart avanzato che avvisa con una spia se stai spazzolando bene.