La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai 2 che, sulla scia del successo de Il Collegio, ha catapultato un gruppo di ragazzi in una realtà diversa rispetto alla comune quotidianità. L'ambientazione non è più una scuola del passato ma un campo militare dove, tra regole ferree, sveglie all'alba e allenamenti estenuanti, i protagonisti imparano i concetti di rigore e disciplina. Tra le reclute di questa prima edizione c'è Antonio Gennarelli, un ragazzo di origini napoletane che ha abbandonato la scuola prima del diploma ma che ha sempre sognato di diventare soldato per aiutare i più deboli. Sebbene in tv sia sempre apparso in tuta militare e divisa mimetica, nella vita "reale" vanta uno stile decisamente diverso.

Chie è Antonio Gennarelli

Antonio Gennarelli è un ragazzo 19 anni, viene da Cercola, in provincia di Napoli, ed è diventato noto dopo il debutto televisivo a La Caserma, il nuovo docu-reality di Rai 2. Vive con i genitori, condivide la camera con due sorelle e un fratello ed, essendo cresciuto in una realtà difficile, ha sempre sognato di diventare un soldato, così da aiutare coloro che non riescono a difendersi da soli. Ha abbandonato gli studi prima di diplomarsi, così da poter aiutare la famiglia lavorando, e nel tempo libero si dedica all'attività sportiva. La sua più grande passione è il parkour, ovvero una sorta di "percorso a ostacoli" che si svolge tra le strade della città, per cui serve molta forza e agilità. La speranza è che l'esperienza nel mondo dello spettacolo lo aiuti a conoscere il mondo e ad allargare i suoi confini.

in foto: Un look casual di Antonio

Lo stile di Antonio Gennarelli

I ragazzi de La Caserma sono obbligati a indossare le divise militari e le mimetiche fornite dalla produzione ma nella vita "reale" vantano uno stile completamente diverso e lo si evince dai loro profili social. Sebbene sogni di diventare un soldato, anche Antonio Gennarelli non sfoggia solo maxi tute camouflage, anzi, punta tutto su abiti e accessori casual. Spazia tra jeans strappati, maxi felpe col cappuccio, maglioni a vita alta, giacche di pelle da biker e non rinuncia quasi mai al berretto. Ha i piercing a entrambe le orecchie e ama prendersi cura dei suoi capelli, solitamente portati con la fila laterale. Insomma, Antonio è un ragazzo assolutamente "normale": dopo l'esperienza in tv vorrà diventare influencer come molti dei suoi colleghi?