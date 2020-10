Anna Tatangelo è tra le cantanti più amate e seguite del nostro paese e siamo ormai abituati a vederla sui palcoscenici più ambiti in forma smagliante. Sfoggia spesso look sensuali e trendy e vanta una silhouette così mozzafiato che spesso si dimentica che, oltre a essere una star di successo, è anche una mamma amorevole. Era il 2009 quando ha messo al mondo Andrea, il figlio nato dalla relazione con Gigi D'Alessio, e da allora non è mai apparsa in pubblico con un chiletto di troppo o con una curva in più. Certo, ha sempre mantenuto una certa privacy quando si parla di famiglia ma è chiaro che ha lavorato duramente per recuperare una forma fisica impeccabile dopo il parto. Avete mai visto una foto della sua gravidanza? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare la curiosità dei fan, regalandogli uno scatto dolcissimo.

Anna Tatangelo, la vecchia foto della dolce attesa

La Tatangelo non ha mai reso la sua dolce attesa un evento mediatico, ha preferito viverla in forma privata. Era il 2009 quando aspettava il figlio Andrea e ancora oggi, a distanza di oltre 10 anni, sono pochissime le sue foto in versione futura mamma. Di recente è stata lei stessa a condividerne una sui social: nello scatto appare meravigliosa con un enorme pancione e indosso un abito di raso marrone che le scivola sulle forme, esaltando il décolleté con un profondo scollo a V. Aveva i capelli scuri legati in un elegante raccolto e le sopracciglia sottilissime come imponeva la moda del momento. Da allora di tempo ne è passato e, anche se la storia con Gigi D'Alessia è arrivata al capolinea, Andrea continua a essere un punto fermo nella vita di Anna. Nei panni di futura mamma non era forse bellissima e raggiante?